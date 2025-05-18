У Кремлі заявили про умову для зустрічі Зеленського і Путіна: у росіян підступний задум

Прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що Володимир Зеленський та Владімір Путін можуть зустрітись. Звісно, російська сторона висунула умови для цього. Це хитрість, на яку Україна, ймовірно, не піде.

Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, зазначивши, що, за даними Туреччини, сторони домовилися, що Україна та Росія представлять офіційні позиції. Сенсації, мабуть, в цьому не буде, адже це може нагадувати вимоги, які вже були в Стамбулі.

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У чому полягає задум Росії

Пєсков вкотре висунув умову – Зеленський та Путін зможуть зустрітись лише тоді, коли обидві делегації країн досягнуть домовленостей та підпишуть певні документи.

Володимир Фесенко пояснив це тим, що Кремль не хоче повторювати ситуацію, яка була у Стамбулі 2022 року.

Багато хто купився на версію, що в Стамбулі нібито щось було підписано, але це не так. Росіяни не хочуть повторювати цю ситуацію. Вони хочуть, щоб українська сторона попередньо погодилась на певні поступки, щоб потім можна було офіційно використовувати цей документ у перемовинах з американцями та іншими міжнародними організаціями,

– сказав він.

За словами політолога, росіяни погодяться щось підписати тільки, якщо це буде акт капітуляції України. Окупантам потрібен мирний договір на умовах односторонніх поступок нашої держави, щоб Кремль міг подати це як свою перемогу.

Для української сторони такий варіант неприйнятний, адже величезні поступки України не гарантують, що буде мир, бо Росія може дотискати нашу державу і після цього.

За яких обставин Зеленський і Путін зустрінуться

Зустріч Зеленського і Путіна може відбутись лише, якщо цього буде дуже прагнути Трамп. Спікер вважає, що є 2 сценарії цього.

Перший – Трамп захоче продемонструвати, що він великий миротворець і змусив Зеленського та Путіна зустрітись та розпочати якісь переговори.

Другий – якщо делегації домовляться про компромісний варіант – угоду про повне або часткове припинення вогню. Тоді 2 президенти можуть бути присутніми на процедурі підписання цієї домовленості.

Проте вони нічого не підписуватимуть, адже це не їх рівень. А присутність можлива для того, щоб підіграти відеокартинці для Трампа, щоб він міг продемонструвати, який великий миротворець,

– зауважив він.

Фесенко додав, що угода може не принести очікуваний мир, проте такий варіант все ж є.

До слова, за даними The Telegraph, переговори у Стамбулі були фактично зірвані Росією, однак Трамп не став критикувати Москву, а навпаки – наполягає на особистій зустрічі з Путіним. У Києві побоюються, що така розмова без посередників може стати небезпечною для України, адже Трамп проявляє поблажливість до російського диктатора. Відмова лідера США засудити дії Путіна можуть лише посилити впевненість Кремля та послабити позиції Заходу.