Я зустрінусь лише з одним росіянином – Путіним, коли буде зупинена війна, – Зеленський

Володимир Зеленський назвав умову для зустрічі з Владіміром Путіним. Йдеться про план завершення російсько-української війни.

Президент України готовий зустрітися з диктатором після того, як цей план підготують разом із Дональдом Трампом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ глави держави на Мюнхенській конференції з безпеки 14 лютого.

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Що відомо про можливу зустріч

Я не буду зустрічатися з росіянами. Я не знаю, чи їм це сподобається, чи ні… Я буду зустрічатися тільки з Путіним. Тільки після того, як ми підготуємо загальний план з Трампом. І щоб Путін закінчив війну,

– сказав Зеленський.

Нагадаймо, за словами президента України, він назвав Путіна брехуном під час розмови з Трампом, адже заяви диктатора про бажання зупинити війну не відповідають дійсності.

Зеленський раніше вже пропонував обміняти всіх полонених і припинити вогонь, але Росія звільнила лише частину.

Завдяки єдності США та Європи, а також українським людям і солдатам Путін не зміг окупувати Україну. "Зараз укласти угоду без нас чи без Європи – це погана ідея, тож я сподіваюсь, що у президента Трампа немає такої", – зазначив український лідер.