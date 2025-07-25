По-іншому не вийде, – Зеленський відповів, чи можлива його особиста зустріч з Путіним

Володимир Зеленський заявив, що його особиста зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. Інакше не вийде закінчити війну, яку розпочала країна-агресорка проти нашої держави.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента України під час зустрічі із журналістами.

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Що сказав Зеленський про зустріч з Путіним?

Володимир Зеленський наголосив, що Україні потрібне закінчення війни. Це, ймовірно, може початися з зустрічі лідерів, зокрема президентів України та Росії.

По-іншому з ними не вийде. Потрібна адженда такої зустрічі – зустрічі на рівні лідерів. Питання в тому, що ми порушуємо це питання публічно завжди. І вони (росіяни – 24 Канал) зараз в розмові з нами почали про це говорити. Це вже рух в напрямку до якогось формату зустрічі,

– сказав український лідер.

Глава держави також висловив думку, що прийти до розмов про цю зустріч вдалося з деякими кроками на території Росії, деякими операціями.

"Багато речей, окрім переговорних процесів, діалогу, дипломатії, багато речей ще відбулося на їхній території. Ви бачили це", – пояснив Зеленський.

До слова, раніше речник МЗС України Георгій Тихий підтверджував, що Володимир Зеленський готовий зустрітися з Володимиром Путіним "хоч завтра" для обговорення закінчення війни. Тихий підкреслив, що рішення про припинення вогню в нашій державі потребує участі саме очільника Кремля.

