По-іншому не вийде, – Зеленський відповів, чи можлива його особиста зустріч з Путіним
- Володимир Зеленський вважає, що особиста зустріч з Володимиром Путіним є необхідною для закінчення війни, яку розпочала Росія проти України.
- Зеленський зазначив, що обговорення такої зустрічі вже відбувається, і що на території Росії відбулися певні кроки та операції, які сприяли цьому процесу.
Володимир Зеленський заявив, що його особиста зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. Інакше не вийде закінчити війну, яку розпочала країна-агресорка проти нашої держави.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента України під час зустрічі із журналістами.
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Що сказав Зеленський про зустріч з Путіним?
Володимир Зеленський наголосив, що Україні потрібне закінчення війни. Це, ймовірно, може початися з зустрічі лідерів, зокрема президентів України та Росії.
По-іншому з ними не вийде. Потрібна адженда такої зустрічі – зустрічі на рівні лідерів. Питання в тому, що ми порушуємо це питання публічно завжди. І вони (росіяни – 24 Канал) зараз в розмові з нами почали про це говорити. Це вже рух в напрямку до якогось формату зустрічі,
– сказав український лідер.
Глава держави також висловив думку, що прийти до розмов про цю зустріч вдалося з деякими кроками на території Росії, деякими операціями.
"Багато речей, окрім переговорних процесів, діалогу, дипломатії, багато речей ще відбулося на їхній території. Ви бачили це", – пояснив Зеленський.
До слова, раніше речник МЗС України Георгій Тихий підтверджував, що Володимир Зеленський готовий зустрітися з Володимиром Путіним "хоч завтра" для обговорення закінчення війни. Тихий підкреслив, що рішення про припинення вогню в нашій державі потребує участі саме очільника Кремля.