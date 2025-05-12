Путін може захотіти "принизити" Зеленського у Стамбулі, – Sky News

Російський диктатор Владімір Путін може спробувати принизити Володимира Зеленського, проігнорувавши зустріч в Стамбулі. Президент України прагне прямого діалогу з Путіним, а той своєю чергою може відправити на переговори представників.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Sky News. Аналітики зараз міркують, чи дійсно готовий Владімір Путін особисто зустрітися з Зеленським.

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Що може планувати Путін

Російський президент, аби принизити Володимира Зеленського, може просто не поїхати до Туреччини в четвер, 15 квітня. Військові аналітики сумніваються, що Путін хотів би провести особисті переговори.

Зеленський заявив, що поїде на переговори до Стамбула, як до цього закликав Дональд Трамп. Український лідер зазначив, що буде на зустрічі, навіть якщо Росія не погодиться на тимчасове перемир'я.

Однак аналітик Sky News з питань оборони та безпеки, професор Майкл Кларк вважає, що таке прагнення Володимира Зеленського вигідне Путіну, який прагне "грати на своїх умовах".

Враховуючи, що Зеленський тепер зобов’язаний бути там особисто, я підозрюю, що Путін захоче принизити його, не приїхавши туди особисто, якщо тільки американці не зможуть чинити тиск на Путіна,

– сказав Кларк.

На думку аналітика, Владімір Путін замість себе може відправити на переговори очільника МЗС Сергєя Лаврова та інших членів команди із зовнішньої політики.

Тоді ж цікавою буде реакція Зеленського: чи він залишиться в кімнаті з представниками Росії, чи так само залучить до перемовин свою команду?

Майкл Кларк також говорить, що зараз Путін, імовірно, відчуває, що знову має перевагу над Дональдом Трампом у питанні врегулювання війни в Україні та встановленні перемир'я. Але, на думку аналітика, Зеленському все ще варто триматися ближче до американців, "наскільки це можливо".