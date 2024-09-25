Оборонна співпраця та низка важливих воєнних питань: Зеленський провів зустріч зі Стуббом

Український лідер Володимир Зеленський, перебуваючи у США, зустрівся з президентом Фінляндії Александром Стуббом. Лідери обговорили оборонну співпрацю, потреби нашої держави та низку інших важливих питань.

Як пише Офіс Президента, зустріч відбулася сьогодні, 24 вересня, у Нью-Йорку. Під час розмови також обговорили зусилля для досягнення справедливого миру в України.

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Зеленський і Стубб обговорили воєнні питання

Серед головних тем, які розглянули лідери – ситуація на полі бою, оборонні потреби України та міжнародна співпраця. Володимир Зеленський зазначив, що Україні необхідні засоби протиповітряної оборони, зокрема ПЗРК.

Глава держави також розповів, на якому етапі зараз перебуває виконання домовленостей, досягнутих під час саміту НАТО у Вашингтоні.

На зустрічі обговорили українсько-фінську оборонну співпрацю, окремо йшлося про спільне виробництво дронів та обмін досвідом у цій сфері,

– йдеться у повідомленні.

Зокрема, Зеленський наголосив, що для нашої держави важливо отримати від партнерів дозвіл і засоби для ударів углиб території Росії.

Серед усього лідери обговорили, які саме міжнародні зусилля потрібні заради досягнення тривалого й справедливого миру для України, а також роль Глобального Півдня в цьому процесі.

Крім того, український президент знову зустрівся із Шольцом. Друга за два дні розмова Зеленського із німецьким канцлером відбулася в закритому форматі. Іще були розмови з Джорджею Мелоні (говорили про відновлення України) та Метте Фредеріксен (мовилося про інвестиції в оборонно-промисловий комплекс).