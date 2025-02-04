Активно працюємо над зустрічами між командами Зеленського та Трампа, – пані посол Маркарова

Наразі активно триває підготовка до зустрічі команд Зеленського та Трампа. Над цим, зокрема, працює посольство України у США.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Суспільному пані посла України в США Оксани Маркарової.

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Україна має значно більше контактів із США, ніж інші країни

За словами Маркарової, готується декілька зустрічей України та США.

Ми завжди готуємо і зустрічі, і дзвінки. Це займає певний час,

– зауважила вона.

Пані посол також додала, що контактів в України з командою нового президента США значно більше, ніж в інших країн.

Вона зауважила, що українське посольство має гарні контакти із державним секретарем США Рубіо та радником Трампа з національної безпеки Волцом. З ними співпраця розпочалася ще до обрання нового президента Штатів.

Нагадаємо, що раніше президент Зеленський зазначав, що його зустрічі з Трампом прагне "вся Європа".

"Обов'язково у нас буде зустріч і ми будемо проговорювати всі пункти, всі кроки, які нам потрібно зробити, щоб закінчити війну", – сказав він.

Український президент також наголосив, що після особистої зустрічі із Трампом він готовий сісти за стіл перегорів із Росією.