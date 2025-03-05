Зеленський може наступного тижня знову зустрітися з Трампом, – Daily Mail

Зустріч Трампа та Зеленського 28 лютого у Білому домі завершилася сваркою. Попри це, український і американський президенти вже невдовзі можуть знову зустрітися.

Велика Британія та Франція розробляють мирний план щодо завершення війни в Україні, зокрема, йдеться про часткове перемир'я "в повітрі, на морі та в енергетиці". У пості в соцмережі "Х" за 4 березня Зеленський підтримав ініціативу союзників, передає 24 Канал із посиланням на Daily Mail.

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Зеленський поїде не один

Дипломатичні джерела повідомили, що прем'єр Британії Кір Стармер і Еммануель Макрон готові поїхати до Вашингтона з президентом Зеленським уже наступного тижня, щоб представити Трампу "єдиний фронт" щодо мирного плану.

Зазначається, що зупинка вогню може розпочатися після припинення повітряних і морських бомбардувань з обох сторін. У разі успіху обидві сторони перейдуть до припинення вогню на суші, яке, за словами джерела, буде "важче перевірити та легше зірвати".

Президент Макрон спочатку запропонував призупинити бойові дії в повітрі та на морі на один місяць. Втім, очікується, що ця пропозиція буде безстроковою.

Натомість Стармер сподівається переконати Трампа гарантувати американську систему безпеки як "страхувальний механізм", який дозволить Великій Британії, Франції та іншим членам нової "коаліції охочих" відправити свої війська для підтримки миру в Україні, не боячись атак Росії. Прем'єр вважає, що було б "цілковитим безглуздям" відправляти британські війська в небезпеку без підтримки США.

Однак Трамп досі давав зрозуміти, що вважає достатнім стримувальним фактором присутність американських громадян, які працюють над угодою щодо корисних копалин, для запобігання подальшим російським атакам.

Нагадаємо, що після сварки в Овальному кабінеті президент Зеленський публічно звернувся до Трампа, заявивши про готовність до миру. Очільник США оцінив це звернення під час промови у Конгресі.