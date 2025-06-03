У Кремлі оцінили імовірність зустрічі Зеленського, Путіна та Трампа

Можлива тристороння зустріч українського лідера Володимира Зеленського, російського диктатора Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа навряд чи відбудеться найближчим часом.

Відповідну заяву у вівторок, 3 червня, зробив речник Кремля Дмитро Пєсков. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ, які цитують російського високопосадовця.

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Чи можлива тристороння зустріч

Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін нібито неодноразово наголошував на своїй готовності до контактів на вищому рівні. Утім, на думку диктатора, за його словами, для зустрічі відповідного рівня необхідна ретельна підготовка.

(Путін – 24 Канал) наголошує, що контакти мають стати результатом тих домовленостей, які будуть вироблені на технічному рівні. Президент Путін підтримує ідею контактів, але вважає, що вони мають бути добре підготовлені,

– заявив кремлівський речник.

Зауважимо, що поки Росія уникає подібних контактів, Україна вже висловила готовність. Крім того, у Білому домі повідомили, що Дональд Трамп не відкидає участі в потенційній зустрічі лідерів України та Росії.