Трамп пояснив, чому ставиться до Зеленського з повагою

Напередодні у США відбулася зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Республіканець заявив, що "йому подобається" лідер української держави.

Трамп також продовжує стверджувати, що якби він був президентом США, Владімір Путін "ніколи не пішов би на Україну" повномасштабною війною. Про свої враження від зустрічі із Зеленським республіканець розповів в інтерв'ю для The Washington Post.

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Що сказав Трамп про війну в Україні

Трамп заявив, що за час його перебування на посаді президента США Путін "нічого не захопив". Він підкреслив, що глава Кремля почав планувати вторгнення в Україну лише після того, як Джо Байден вивів американські війська з Афганістану у 2021 році.

Проблема в тому, що зараз ситуація зовсім інша, тому що Путін втратив багато людей, але він досяг великого прогресу. Знаєте, він захопив велику частину цієї країни,

– зазначив Трамп.

Трамп підкреслив, що основною проблемою залишається те, що Європа не вкладає у НАТО стільки ж, скільки Сполучені Штати.

"Одна з найбільших проблем, з якою я стикаюся, полягає в тому, що Європа – як це було з НАТО до мого приходу – Європа котиться вниз. Європа має вкладати ті ж гроші, що й ми. Європа приблизно такого ж розміру. Економіка, якщо скласти їх усіх, буде приблизно такого самого розміру", – наголосив республіканець.

Як Трамп прокоментував зустріч із Зеленським

Автор інтерв'ю, американський письменник і журналіст Марк Тіссен зауважив, що багато представників антиукраїнських правих вважають, що Трамп розділяє їхнє негативне ставлення до Володимира Зеленського. Проте Трамп сказав йому, що йому подобається український президент.

Він мені подобається. Тому що під час інсценування імпічменту... він міг би сказати, що не знав, що розмова записувалася. Але замість того, щоб випинати свою перевагу й говорити: "Так, я відчував загрозу", – він сказав: "Він не зробив абсолютно нічого поганого",

– заявив Трамп.

Інтерв'юер також порушив питання щодо заяв Трампа, зроблених у липні минулого року, про намір надати Україні значно більше допомоги, якщо Путін не погодиться на мирну угоду.

У відповідь Трамп підтримав цю свою ідею.

"Я сказав це, і ніхто цього не підхопив. Вони цього не роблять, тому що це має великий сенс", – вважає республіканець.