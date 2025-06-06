В ОП відповіли, коли може відбутися нова зустріч Зеленського і Трампа

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак разом з українською делегацією відвідав США та зустрівся з американськими посадовцями. Цей візит був також підготовкою до майбутньої зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар Андрія Єрмака в етері національного маратону.

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Що сказав Єрмак про майбутню зустріч Зеленського і Трампа

Керівник Офісу Президента зазначив, що зустріч між Президентом України Володимиром Зеленським і лідером США Дональдом Трампом відбудеться на полях саміту G7 в Канаді. Це станеться вже за кілька днів, а саме з 13 по 15 червня.

Тому це (візит української делегації у США – 24 Канал) був один із важливих кроків щодо підготовки цієї розмови,

– заявив Єрмак.

До речі, минула зустріч Зеленського з Трампом була 26 квітня. Розмова відбулася в Римі, коли український та американський очільники прибули на похорони Папи Римського Франциска.

Президент України наголошував, що тоді в нього з главою Білого дому відбулася "найкраща розмова з усіх, що були до цього". Сама зустріч тривала 15 хвилин.

Цікаво, що Дональд Трамп назвав зустріч із Володимиром Зеленським "моментом розради". Політикам вдалося обговорити захист життів українців, повне й безумовне припинення вогню.