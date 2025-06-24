Може висунути ультиматум: зустріч Зеленського з Трампом на саміті НАТО небезпечна для України

Є ймовірність того, що президент США зустрінеться з українським лідером під час саміту НАТО в Гаазі, який розпочався 24 червня. За нинішніх умов навряд чи є предмет для змістовного діалогу між Трампом і Зеленським.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зазначивши на тому, що є низка причин, чому він сьогодні не вбачає предметності їхньої розмови.

Дивіться також За іранським сценарієм: в ОП сказали, чи може Трамп так само втрутитися у війну в Україні

Чого очікує Трамп від України й Росії

По-перше, як зауважив Клочок, американський президент не буде допомагати Україні зброєю, яка їй вкрай потрібна зараз. Українська сторона вже неодноразово зверталась з пропозиціями до Білого дому, аби цю зброю купувати, зокрема Patriot, але зворотної реакції немає.

Трамп не робитиме цього, він не готовий продавати зброю Україні, оскільки позиціює себе як миротворця. Щодо переконання Трампа натиснути на Путіна і применшити удари по території України, то це безперспективна справа,

– вважає Клочок.

Сьогодні Росія вдарила по Дніпру, є загиблі. Минула ніч була також дуже напружена, зокрема на Сумщині загинула 8-річна дитина, там фактично село зруйноване "Шахедами". Як наголосив Клочок, Путін не зупиняється у своєму прагненні примусити Україну підписати невигідну для неї угоду. Трамп, з його слів, це знає.

"Вчора посол США при НАТО сказав про те, що Трамп очікує рішень з обох сторін. Тобто він для себе вже намалював алгоритм як він бачить завершення війни, будь-якої, чи то ізраїльсько-іранської, чи то російсько-української. За його переконанням, обидві сторони повинні піти на компроміси", – озвучив Клочок.

Те, що на Близькому Сході зупинили вогонь і обидві сторони (Ізраїль та Іран) зробили офіційне повідомлення про те, що протистояння завершене, для Трампа, як вважає Клочок, є прикладом того, що так само можна зробити в Україні.

Тому я вбачаю зараз небезпеку від цієї зустрічі в тому, що Трамп буде тиснути на Зеленського і казати про те, що непримиренні два вороги, Ізраїль та Іран, примирилися, тож чому б Україні та Росії не зробити те саме,

– озвучив Клочок.

Однак лідер Сполучених Штатів не хоче бачити різниці, яка полягає у тому, що між Ізраїлем та Іраном не було територіальних претензій. В України є такі претензії до Росії, бо вона окупувала її території.

До певної міри ізраїльсько-іранський конфлікт має відбиток на російсько-українській війні. Трамп чекає такого ж звернення від України та Росії, яке отримав від Ізраїлю та Ірану з проханням про мир,

– зазначив Клочок.

Проте американський лідер хоча й визнає вже публічно, що з Путіним домовитися вкрай складно, але, як наголосив Клочок, робити він нічого не збирається. З його слів, Трамп не битиме Tomahawk по Москві, не допомагатиме Україні зброєю. В цьому суттєва відмінність. Ця ситуація довкола України для нього складніша, бо є окупація територій Росією.

Нагадаємо, що в Нідерландах триває саміт НАТО. Президент України зустрівся з прем'єр-міністром країни Діком Схоофом та генсеком Альянсу Марком Рютте. Партнери висловили готовність підсилити українську обороноздатність. Нідерланди профінансують Україні 600 тисяч дронів та 100 радарів для виявлення ворожих БпЛА. На саміті учасники дійшли згоди з ключових питань.