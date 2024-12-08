Не може дозволити костюм? – радник Трампа розкритикував зовнішній вигляд Зеленського у Парижі

Під час зустрічі з Дональдом Трампом у Парижі 7 грудня Володимир Зеленський обрав чорний світшот та штани. Зовнішній вигляд українського президента викликав обурення у радника обраного президента США Дональда Трампа Роджера Стоуна.

Він назвав цей образ "висловленням неповаги до американського народу". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар Роджера Стоуна виданню The New York Post.

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Що сказав радник Трампа про одяг Зеленського у Парижі

Журналісти зазначили, що як для церемонії відкриття Собору Паризької Богоматері у Парижі, так і для попередньої зустрічі з новообраним президентом США Дональдом Трампом і президентом Франції Еммануелем Макроном в Єлисейському палаці український лідер обрав грубий чорний світшот, чорні штани та коричневі армійські черевики.

Цей образ саркастично прокоментував радник Дональда Трампа Роджер Стоун.

Він не може дозволити собі костюм? Він одягнув костюм і краватку на захід Всесвітнього економічного форуму, але не може одягнути його, щоб виступити на спільній сесії Конгресу чи зустрітися з новообраним президентом Сполучених Штатів?

– сказав він.

Яким був образ Зеленського на зустрічі з Макроном і Трампом у Парижі / Відео з акаунту BFMTV у соцмережі Х

До слова, Володимир Зеленський, коментуючи свою зустріч з Дональдом Трампом у Парижі 7 грудня, наголосив, що новообраний американський президент налаштований рішуче. За словами українського глави держави, він разом з колегами з Франції та США обговорив ситуацію на полі бою та справедливий мир для України.