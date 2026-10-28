Від ППО до супутників: про яку співпрацю домовилися Україна та Нідерланди

У середу, 28 жовтня, Володимир Зеленський зустрівся з премʼєр-міністром Нідерландів Робом Єттеном. Сторони узгодили пріоритети співпраці та запустили роботу над проєктом ППО Bliksem.

Також на зустрічі були присутні представники українського та нідерландського бізнесу. Про це президент розповів у власних соцмережах.

Що відомо про домовленості?

Переговори охопили керівників підприємств у сферах оборони, енергетики та програмного забезпечення. До обговорення онлайн долучилися також українські команди з Києва, де з візитом перебуває міністр зовнішньої торгівлі Шурд Шурдсма.

Під час переговорів сторони окреслили практичні рішення для розширення двосторонньої економічної кооперації. Пріоритетними напрямами визначили спільні оборонні лінії, технологічні та енергетичні проєкти, а також розвиток супутникових технологій.

Є завдання нашим командам опрацювати конкретний проєкт у галузі ППО – Bliksem. Ми вже розпочали цю роботу,

– підкреслив Зеленський.

Глава держави додав, що партнерство вибудовується з розрахунком на взаємну вигоду для обох країн. За його словами, взаємодія з Україною відкриває для міжнародного бізнесу значні промислові перспективи.

Переводимо нашу співпрацю на такий рівень, щоб відчувалось, що бути поруч з Україною означає отримувати додаткові промислові, технологічні, соціальні позитивні результати,

– зазначив президент.

Наприкінці він подякував Амстердаму за підтримку.

Нагадаємо, що під час візиту 28 жовтня стало відомо, що Нідерланди виділили Україні новий пакет військової допомоги на 500 мільйонів євро. Кошти передбачені для посилення захисту неба та передачі дронів. Окрім того, уряд Нідерландів також передбачив 1,2 мільярда євро на наступні три роки задля відновлення енергетики та підтримки інфраструктури України.