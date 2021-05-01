Зустрічати Великдень вдома – прояв турботи і любові, – Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський звернувся до українців напередодні Великодня. Президент привітав усіх та побажав, аби це свято принесло країні мир.

Глава держави, зокрема, згадав військових та медиків, які зустрічають Великдень не з рідними. Привітання транслювалося в ефірі одного з українських телеканалів.

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Зеленський наголосив, що це свято символізує перемогу життя над смертю. "А ми живемо у час, коли заради цієї перемоги відзначаємо Великдень вдома", – зазначив він.

Однак в цьому немає нічого страшного, сумного чи гріховного. Насамперед тому, що це і є виконання християнського обов'язку, а саме – турботи і любові до свого ближнього,

– підкреслив президент.

Й додав, що багато українців відзначають Великдень не вдома, а на передовій – у боротьбі за мир. А також – на медичному чергуванні у боротьбі за здоров'я та життя пацієнтів.

"Святкувати Великдень вдома для нас так само радісно. Адже поруч – наші кохані, діти, онуки, батьки, найближчі та найрідніші люди", – зазначив Зеленський.

Крім цього, глава держави побажав українцям гарного відпочинку, сонячної погоди та смачної паски, щоб усі були здоровими та щасливими.

"Нехай Великдень наповнить наші великі серця великою силою і добром для великих звершень. Хай принесе родинам великі злагоду та достаток, а Україні великий мир", – підсумував він.

Великдень в Україні у 2021 році

За результатами опитування КМІС, на Великдень до церкви мають намір піти приблизно 6 мільйонів українців або ж кожен п'ятий. 9% планують відвідати всеношну службу.

Влада не запроваджувала додаткових обмежень на свята. Проте МОЗ опублікувало низку рекоменадцій. Українців просять уникати скупчень та носити маски.

Раніше Зеленський висловив побоювання щодо нового спалаху COVID-19 після свят. Він закликав дотримуватися карантинних норм.



Правила на Великдень / Інфографіка 24 каналу