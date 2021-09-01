На зустрічі із Зеленським Байден сказав, що хоче ще раз відвідати Україну

Джозеф Байден заявив, що у майбутньому хоче приїхати з візитом в Україну. Він також наголосив, що США підтримують суверенітет нашої держави.

Вашингтон підтримує Україну у конфлікті з Росією. Про це американський лідер заявив під час зустрічі з українським президентом 1 вересня.

До теми Зеленський передав Байдену список українських в'язнів, яких захопила Росія

Байден сказав, що США міцно віддані суверенітету України у гонитві російської агресії. Пізніше він додав, що сподівається в майбутньому знову відвідати Україну,

– розповів журналіст Ед О'кіф.

Додамо, що на доступних уривках трансляції виходу президентів до ЗМІ цих слів Байдена не чутно.

Зауважимо, зустріч президентів у Білому домі стартувала о 21:00 за київським часом. Триватиме вона 2,5 години. Загалом політики мають обговорити російську агресію, енергетичну безпеку та реформи.

Перші заяви президентів

Байден наголосив, що в України та США – однакові цінності, а він підтримує прагнення України вступити в НАТО.

Вашингтон надасть Києву 60 мільйонів доларів допомоги через посилення російської агресії.

Зеленський нагадав колезі про Донбас та підкреслив, що у війні наша країна "втратила 15 тисяч найкращих людей". Він також передав очільнику Білого дому список полонених українців та попросив допомогти повернути їх додому.

Президент України подякував Байдена за 2 мільйони доз вакцини від коронавірусу.

На посаді віцепрезидента США Байден аж 6 разів був в Україні: у липні 2009-го, березні, червні й листопаді 2014-го, грудні 2015-го, січні 2017-го. Тоді він зустрічався із Віктором Ющенком, Віктором Януковичем, Юлією Тимошенко, Арсеном Яценюком та Петром Порошенком.

Дивіться відео з зустрічі Байдена та Зеленського: