Зустрічі Трампа з Путіним та Зеленським "відбудуться дуже скоро", – Білий дім

Речниця Білого дому повідомила, що Дональд Трамп "дуже скоро" зустрінеться з Владіміром Путіним та Володимиром Зеленським. Особливо у Вашингтоні наголосили на майбутній зустрічі з українським президентом.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву речниці Білого дому Керолайн Левітт в ефірі Fox News.

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У Білому домі розповіли про плани Трампа

Левітт повідомила, що Сполучені Штати розраховують, що Дональд Трамп незабаром зустрінеться з російським диктатором Владіміром Путіним, а також з президентом України Володимиром Зеленським. Речниця особливо наголосила на зустрічі з українським лідером.

Зустрічі Трампа з Путіним та Зеленським відбудуться дуже скоро, особливо – із Зеленським,

– повідомили у Білому домі.

Крім того, речниця Білого дому додала, що Трамп збирається якнайшвидше укласти угоду щодо рідкісноземельних металів та очікує. Президент США очікує, що Зеленський підпише угоду.

Левітт вважає, що підписання угоди про рідкісноземельні метали є правильним, "з огляду на те, що зробили платники податків у США для Києва". Ба більше, речниця Білого дому додала, що "Україна вже б не існувала, якби не американці".

Раніше Дональд Трамп анонсував зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським. За його словами, це станеться вже незабаром – цього або наступного тижня.