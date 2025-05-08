Китаю потрібна ясність: Путіна може чекати дуже серйозна розмова з Сі Цзіньпінем

Сі Цзіньпін вже прибув в Кремль, де планує пробути 4 дні та відвідати "парад побєди". Його майбутня розмова з Владіміром Путіним може бути для диктатора зовсім "не солодкою".

Таку думку 24 Каналу висловив політолог, партнер консалтингової компанії Good Politics Максим Джигун, зауваживши, що лідер Китаю може натиснути на російського диктатора одразу на кількох напрямках. Особливу увагу він приділить власним "бажанням".

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Що Сі хоче почути від Путіна

На думку політолога, є багато тем, які хотів би обговорити і російський диктатор, і очільник Китаю. Найважливіше, у чому хоче впевнитись Сі – те, що лестощі з боку Кремля до президента Дональда Трампа були нещирими, що це частина гри Росії, яка не хоче зблизитись з адміністрацією США.

Ба більше, Путін та Сі будуть обговорювати економічні питання, адже Росія дуже залежна від Китаю. Тому Пекін хоче гарантувати собі продовження поставок нафту та газу за безцінь. Китай також має наміри "окупувати" російський далекий Схід.

Зауважте! РосЗМІ повідомили, що Путін і Сі Цзіньпін вже провели першу зустріч та прийняли спільну заяву на тему "глобальної стратегічної стабільності".

Джигун зазначив, що, ймовірно, вони також будуть обговорити питання російсько-української війни.

Китаю не так важливо зупинити війну, як те, щоб режим Путіна не звалився. Якщо це відбудеться, Китай побоюється демократизації Росії та створення там прозахідного уряду. Пекіну не треба, щоб європейський "чобіт" топтав кордон з Китаєм,

– наголосив він.

Водночас і перемога Росії у війні не вигідна Китаю. Саме тому Сі приїхав, щоб прояснити, чи вправно він у цьому балансує.



До слова, журналісти The Telegraph повідомили, що Сі, ймовірно, приїхав до Москви із своїм власним порядком денним. Найбільше його цікавить те, як вести торгову війну з США і як поводитися з Трампом.