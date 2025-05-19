У Кремлі висловились про можливу зустріч Путіна та Трампа

В Білому домі заявили, що Дональд Трамп "відкритий до ідеї особистої зустрічі" з Владіміром Путіним. У Кремлі висловились про їхню ймовірну зустріч.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Чи зустрінуться особисто Трамп і Путін

В Білому домі заявили, що Трамп "відкритий до ідеї особистої зустрічі" з диктатором Путіним, але краще дочекатися підсумків їхньої розмови.

В Кремлі висловились щодо можливої зустрічі Путіна ат Трампа. Зокрема, стосовно цього висловився речник Путіна Дмітрій Пєсков.

За його словами, зустріч Путіна та Трампа поки не готується.

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Нагадаємо, в понеділок, 19 травня, лідер США проведе розмову з Владіміром Путіним. Самі телефонні переговори заплановані на 17:00 за київським часом.

Після розмови із Путіним Дональд Трамп зателефонує Зеленському.

До слова, раніше заступник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявляв, що розмова Трампа з Путіним та Зеленським може розпочати реальні мирні переговори. За його словами, війна навряд чи закінчиться у цей день, однак, ймовірно, "буде розпочато певний процес".