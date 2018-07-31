Зваблива Демі Роуз похизувалася пишними сідницями: фото
23-річна британська модель Демі Роуз підкорила мережу своїми спокусливими фотографіями, на яких часто демонструє фігуру.
Демі Роуз опублікувала новий знімок на своїй сторінці в Instagram.
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Дівчина розляглася посеред матрацу на човні і позує в рожевому бікіні. Як відомо, наразі модель відпочиває у Греції.
"Життя красиве і є багато причин усміхатися", – прокоментувала світлину Демі Роуз.
Демі Роуз / Instagram
Джерело: 24 Канал
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