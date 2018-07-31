Зваблива Демі Роуз похизувалася пишними сідницями: фото

23-річна британська модель Демі Роуз підкорила мережу своїми спокусливими фотографіями, на яких часто демонструє фігуру.

Демі Роуз опублікувала новий знімок на своїй сторінці в Instagram.

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Дівчина розляглася посеред матрацу на човні і позує в рожевому бікіні. Як відомо, наразі модель відпочиває у Греції.

"Життя красиве і є багато причин усміхатися", – прокоментувала світлину Демі Роуз.



Демі Роуз / Instagram

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby) 28 Лип 2018 р. о 11:33 PDT