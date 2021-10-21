Адвокат Артем Донець також додав, що сім'я Мирослави у важкому психологічному стані. Нові деталі він розповів 20 жовтня.

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Дівчинку зґвалтували двічі

Адвокат сім'ї загиблої дівчинки Артем Донець підтвердив факт зґвалтування дитини. Ба більше, він розповів, що це зробили двічі. Матеріали справи довели цей факт.

Донець наголошує, що 13-річного підозрюваного не можуть притягнути до кримінальної відповідальності через вік.

Також адвокат додає, що від хлопчика страждали багато жителів Старого Салтова. На нього в поліцію подавали не одну заяву, але правоохоронці не розслідували це.

Батьки Мирослави страждають

Артем Донець каже, що сім'я 6-річної дівчинки жахливо почувається. Їхню дитину по-звірячому вбили.

"Вся сім'я – і мати, і батько, і старша сестра знаходяться в дуже глибокій психологічній кризі. Вони – не просто надламані. Вони – зламані.

Слідство у справі досі триває.

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