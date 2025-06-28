Потребують постійних змін: військовий оглядач назвав проблеми зведення фортифікацій

Міністр оборони України Рустем Умєров відзвітував, що будівництво фортифікацій відбувається за планом і вже виконано понад 50% робіт, запланованих на 2025 рік. Проте проблем зі зведенням укріплень залишається ще досить багато.

Військовий оглядач Денис Попович розповів 24 Каналу, які проблеми виникають зі зведенням фортифікацій. Він назвав дієвий механізм, що дозволить розв'язати важливі питання.

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Зараз актуальні інші речі

Попович пояснив, що в Україні фортифікації могли бути побудовані за лекалом 2023 чи 2024 років, коли не так широко використовувалися дрони. Тоді основна ставка робилася на взводні опорні пункти, які прикривали від артилерії та максимально убезпечували від авіаційних бомб. У той час це було вкрай актуально.

"Зараз актуальними інші речі – через активність дронів логістичні шляхи потрібно покривати сітками. В жодному разі відкриті траншеї, які були важливі раніше, зараз робити не можна, оскільки дрон помітить її та наведе на артилерію або сам уразить піхоту, яка там розташована. Тому вимоги щодо фортифікацій потребують постійних змін", – наголосив військовий оглядач.

Зверніть увагу! Аналітики DeepState повідомили, що в Сумській області спостерігається критична ситуація з фортифікаційними спорудами, адже багато опорних пунктів не було побудовано вчасно. У ЦПД пояснили, що не завжди можливо створити фортифікації по лінії кордону. Основна причина – постійний вогневий контроль з боку ворога.

Також важливими є укріплення за допомогою "зубів дракона", їх потрібно розставити та обмотати колючим дротом – це дозволить утримувати ворожі мотоцикли.

Проблема в тому, що немає загальної координації. Хтось повинен займатися будівництвом цих фортифікаційних споруд. А в нас це роблять бійці на позиції – це перша лінія оборони, інженерне забезпечення – друга лінія оборони, та місцева влада – це третя лінія оборони,

– сказав Денис Попович.

Потрібно, на думку військового оглядача, створювати певну структуру, яка б конкретно опікувалась цим питанням, звітувала, координувала, зв'язувалася із військовими. Тоді цей процес було легше контролювати.

Нагадаємо, що очільник міноборони України Рустем Умєров заявив, що на Сумському напрямку посилюються оборонні рубежі на найбільш загрозливих ділянках. Там здійснюється додаткове нарощення інженерного обладнання оборонних рубежів відповідно до потреб командування.