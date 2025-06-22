Найзапекліші бої на Покровському напрямку: зведення Генштабу за 21 червня

Ворог продовжує наступати – найгарячіше залишається на Покровському напрямку. Від початку 21 червня захисники України відбили 128 атак російських військ.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 43 штурми в районі 16 населених пунктів. За попередніми даними, ліквідовано 222 окупанти, з них 126 – безповоротно. Знищено один танк, два термінали супутникового зв’язку, дев’ять мотоциклів, шість авто, десятки дронів і ще кілька одиниць техніки. Чотири бої ще тривають.

напрямку російські загарбники здійснили 43 штурми в районі 16 населених пунктів. За попередніми даними, ліквідовано 222 окупанти, з них 126 – безповоротно. Знищено один танк, два термінали супутникового зв’язку, дев’ять мотоциклів, шість авто, десятки дронів і ще кілька одиниць техніки. Чотири бої ще тривають. На Куп’янському напрямку п’ять атак ворога відбито поблизу Загризового та Голубівки.

напрямку п’ять атак ворога відбито поблизу Загризового та Голубівки. На Лиманському напрямку українські бійці зупинили 12 штурмів біля Греківки, Рідкодуба, Ямполівки, Зеленої Долини, Торського, Чернещини, Ольгівки, Нового Миру, Карпівки. Ще чотири бої тривають.

напрямку українські бійці зупинили 12 штурмів біля Греківки, Рідкодуба, Ямполівки, Зеленої Долини, Торського, Чернещини, Ольгівки, Нового Миру, Карпівки. Ще чотири бої тривають. На Сіверському напрямку противник штурмував 12 разів біля Григорівки та в бік Серебрянки. Вісім боїв продовжуються.

напрямку противник штурмував 12 разів біля Григорівки та в бік Серебрянки. Вісім боїв продовжуються. На Краматорському напрямку захисники України стримали шість атак поблизу Білої Гори, Ступочок і Предтечиного. Один бій ще триває.

напрямку захисники України стримали шість атак поблизу Білої Гори, Ступочок і Предтечиного. Один бій ще триває. На Торецькому напрямку ворог десять разів намагався прорвати оборону в районах Диліївки, Щербинівки, Яблунівки. Дев’ять атак відбито, одна ще триває.

напрямку ворог десять разів намагався прорвати оборону в районах Диліївки, Щербинівки, Яблунівки. Дев’ять атак відбито, одна ще триває. На Новопавлівському напрямку ворог атакував чотири рази біля Мирного, Шевченка та Вільного Поля. Два бої тривають. Нанесено авіаудари по кількох селах, зокрема по Новополю й Ольгівці.

напрямку ворог атакував чотири рази біля Мирного, Шевченка та Вільного Поля. Два бої тривають. Нанесено авіаудари по кількох селах, зокрема по Новополю й Ольгівці. На Оріхівському напрямку три атаки в районі Новоандріївки та Кам’янського були безуспішними. Авіація Росії бомбардувала Лобкове й Степногірськ.

напрямку три атаки в районі Новоандріївки та Кам’янського були безуспішними. Авіація Росії бомбардувала Лобкове й Степногірськ. На Придніпровському напрямку дві атаки ворога провалилися.

напрямку дві атаки ворога провалилися. На Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські бійці відбили сім атак. Ворог завдав трьох авіаударів і провів понад 150 артобстрілів.

напрямках українські бійці відбили сім атак. Ворог завдав трьох авіаударів і провів понад 150 артобстрілів. На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ зупинили шість атак в районі Вовчанська, Кам'янки, Красного Першого, Фиголівки та в напрямку Липців.

Захисники підсумували, що ворог завдав чотирьох ракетних ударів 12 ракетами та 54 авіаційних ударів, скинувши 80 керованих авіаційних бомб. Також використав для ударів 1131 дрон-камікадзе та здійснив 4 431 обстріл населених пунктів та позицій українських бійців.

До слова, загальні втрати особового складу Росії вже перевищили 1 010 000. За 21 червня Сили оборони ліквідували ще 1060 окупантів.