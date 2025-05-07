Росіяни продовжують атаки на фронті, ЗСУ їх зупиняють: звіт Генштабу за 7 травня

Російська армія за добу 7 травня атакувала українські позиції 139 разів. ЗСУ завдають ворогові серйозних втрат, обороняючи кожен метр української землі. Захисники не дають росіянам просунутися вглиб нашої території.

Про це 24 Канал пише з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті ввечері 7 травня

За добу російська армія двічі застосувала проти України дві ракети та 103 КАБ. Противник також застосував 1076 дронів-камікадзе та здійснив 4234 обстрілів позицій ЗСУ та населених пунктів.

На Харківському напрямку окупанти 8 разів намагалися штурмувати українські позиції поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів і Кам’янки. Два бойові зіткнення тривають там досі.

окупанти 8 разів намагалися штурмувати українські позиції поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів і Кам’янки. Два бойові зіткнення тривають там досі. На Куп’янському напрямку противник здійснив шість штурмів у районах Глушківки, Нової Кругляківки та Загризового.

противник здійснив шість штурмів у районах Глушківки, Нової Кругляківки та Загризового. На Лиманському напрямку було 24 атаки в районах Копанок, Греківки, Колодязів, а також у напрямках Рідкодуба, Нового Миру та Ольгівки.

було 24 атаки в районах Копанок, Греківки, Колодязів, а також у напрямках Рідкодуба, Нового Миру та Ольгівки. На Сіверському напрямку росіяни намагалися прорвати оборону українських військ 6 разів біля Верхньокам’янського та Білогорівки.

росіяни намагалися прорвати оборону українських військ 6 разів біля Верхньокам’янського та Білогорівки. На Краматорському напрямку відбулося 10 боєзіткнень у районах Білої Гори, Часового Яру та Предтечиного. Росіяни продовжують атаки ще на двох позиціях.

відбулося 10 боєзіткнень у районах Білої Гори, Часового Яру та Предтечиного. Росіяни продовжують атаки ще на двох позиціях. На Торецькому напрямку ворог 11 разів атакував позиції ЗСУ біля Щербинівки, Торецька та в напрямку Диліївки.

ворог 11 разів атакував позиції ЗСУ біля Щербинівки, Торецька та в напрямку Диліївки. На Покровському напрямку російська армія 40 разів намагалася прорвати оборону в районах Малинівки, Лисівки, Котлиного, Звірового, Удачного, Новосергіївки, Новоолександрівки, Надіївки, Богданівки, Андріївки, та в напрямках Багатиря, Олексіївки, Нової Полтавки та Котлярівки. Сили оборони відбили 32 атаки, ще вісім бойових зіткнень тривають.

За 7 травня українські захисники знешкодили на цьому напрямку 121 окупанта, з них 83 – ліквідували безповоротно. ЗСу знищили три автомобілі, 9 БпЛА, 4 мотоцикли та два супутникові термінали.

На Новопавлівському напрямку відбулися 22 атаки біля Костянтинополя, Новосілки, Вільного Поля, а також у бік Новополя, Багатиря та Одрадного. Три бойові зіткнення тривають досі. Авіаударів зазнали Новодарівка, Темирівка та Новопіль.

відбулися 22 атаки біля Костянтинополя, Новосілки, Вільного Поля, а також у бік Новополя, Багатиря та Одрадного. Три бойові зіткнення тривають досі. Авіаударів зазнали Новодарівка, Темирівка та Новопіль. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно зупинили одну спробу просування противника поблизу Високого. Росіяни вдарили КАБами по Малинівці, Високому та Гуляйполю.

Сили оборони успішно зупинили одну спробу просування противника поблизу Високого. Росіяни вдарили КАБами по Малинівці, Високому та Гуляйполю. На Оріхівському напрямку цієї доби відбулося 6 штурмів ворога біля Степового та Кам’янського.

цієї доби відбулося 6 штурмів ворога біля Степового та Кам’янського. На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну спробу атакувати, але не мав успіхів

ворог здійснив одну спробу атакувати, але не мав успіхів На Курщині українські воїни зупинили 17 атак росіян, дотепер триває одне бойове зіткнення. На позиції ЗСУ ворог скинув 9 КАБів та здійснив 277 артилерійських обстрілів.

Генштаб відзначає за успішну оборону та стійке стримування противника воїнів 104 окремої бригади територіальної оборони, 31 окремої механізованої бригади та 140 окремого розвідувального батальйону Морської піхоти ВМС України.