Friendly fire між підрозділами ворога та 50 "200-тих" в Енергодарі: головне від Генштабу

Збройні Сили продовжують протистояти ворогу, відбиваючи атаки на різних напрямках. Також у Генеральному штабі розповіли, як окупанти відкрили вогонь по "своїх" та українська армія ліквідувала близько 50 загарбників на Запоріжжі.

Уже 242 дні українська армія героїчно бореться проти російських окупантів. Речник Генштабу ЗСУ Олександр Штупун розповів про найголовніше з фронту станом на вечір 23 жовтня.

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Проблеми з комплектацією та дружній вогонь

Росії усе важче вести війну проти України. Путін змушений затикати "діри" в особовому складі "мобіками" та знімати зі зберігання військову техніку. Однак проблема: що якість техніки погана, що призваного особового складу. До того ж російське керівництво не завжди може забезпечити солдатів належною амуніцією.

На Херсонському напрямку, відмобілізовані російські військовослужбовці вирізняються поганим екіпіруванням, у більшості відсутнє військове взуття та інші елементи форми одягу та спорядження,

– зазначили в Генштабі.

Там також повідомили, що у ворога надзвичайно слабка організація взаємодії між підрозділами. Саме тому окупанти часто починають перестрілюватись між собою.

ЗСУ успішно відбивають атаки окупантів

Відомо, що підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів:

Бахмут;

Кліщіївка;

Новомихайлівка;

Мар’їнка;

Невельське;

Первомайське;

Авдіївка.

Загалом загарбники намагаються наступати лише на Бахмутському та Авдіївському напрямках. У всіх інших регіонах окупанти зі всіх сил тримають оборону окупованих територій. Однак ЗСУ вдається її проривати.

Втрати ворога: техніка та особовий склад

В районі Енергодара, що у Запорізькій області ЗСУ ліквідували:

4 гаубиці Д-30;

3 вантажівки з боєприпасами;

до 50 ворогів.

Також 40 військовослужбовців поранено і пошкоджено 2 одиниці РСЗВ “Ураган”.

Робота української авіації та ракетних військ

Авіація Сил оборони протягом доби 6 разів атакувала окупантів. Попередньо, ППО збили 12 дронів-камікадзе іранського виробництва.

Ракетні війська та артилерія завдала удару по пункту управління окупантів, а також – по 5 районах, де була зосереджена жива сила росіян, озброєння та військова техніка, зокрема там був розташований склад боєприпасів та ЗРК.

Ворожі обстріли за 22 жовтня

За добу росіяни завдали 2 ракетних та 25 авіаційних удари, окрім того, 30 разів обстріляли українські міста. Внаслідок цього пошкоджена цивільна інфраструктура Миколаєва, Запоріжжя та селища Новотавричеського в Запорізької області.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Протягом доби противник знову завдав ракетних та авіаційних ударів по інфраструктурі та помешканням цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни,

– наголосили в Генштабі.

Ситуація на різних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках – без змін, однак є загроза атак критичної інфраструктури з території Білорусі іранськими безпілотниками.

На Куп'янському та Лиманському напрямках – росіяни обстрілювали наші позиції з мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Сталось це в районах Ямполівки, Кам'янки та Білогорівки.

На Бахмутському напрямку атаки були в районі Бахмутського, Бахмута, Кліщіївки, Озарянівки, Опитного, Соледара та Яковлівки.

На Авдіївському та Запорізькому напрямках пекло було в районах Авдіївки, Первомайського, Невельського, Водяного, Новомихайлівки, Мар'їнки, Пречистівки, Новопілля, Новосілки та Залізничного.

На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював військову та цивільну інфраструктуру населених пунктів, що неподалік з лінією зіткнення. Постраждали Нікополь та Іллінка Дніпропетровської області.

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