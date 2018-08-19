Звернень від громадян поки немає, але ми працюємо, – комунальники про наслідки негоди у Києві

Комунальні служби міста Київ розпочали ранок робочого дня 19 серпня із обстеження постраждалих від негоди вулиць та будинків, розчищають дороги та стежки від повалених дерев, а також відкачують воду із затоплених ділянок.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла журналістка Анна Сердюк.

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За її словами, комунальні служби Києва намагаються максимально оперативно вирішувати проблеми, які виникли через негоду.

Звернень від мешканців поки що немає, але ми з самого ранку розчищаємо території, виявляємо повалені дерева. Перевіряємо зливні стоки,

– розповіла директор керуючої компанії Голосіївського району Наталія Латанюк.

Щодо дерева, яке впало на кіоск, то представники комунальних підприємств пояснили, що наразі потрібно, щоб прибув власник постраждалого кіоску. Адже розпочати жодні роботи комунальники не можуть, поки кіоск не буде відключено від електропостачання.

Нагадаємо, що у ніч з 18 на 19 серпня у Києві пройшла жахлива злива, яка наробила біди на вулицях міста: автомобілі майже повністю стояли у воді, біля торговельного центру "Гулівер" утворилося озеро, залило паркінг ТЦ, персонал довелося евакуювати.