Байден звернувся до нації щодо протистояння з Трампом: закликав голосувати, а не стріляти

Президент США знову звернувся до нації. Джо Байден наголосив на необхідності знизити температуру в політиці.

Лідер США заявив, що стрілянина на мітингу Дональда Трампа в Пенсильванії закликає всіх зробити крок назад, оцінити, де перебувають і як рухатися далі.

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Байден зазначив, що хоче поговорити про необхідність знизити температуру в політиці США й пам'ятати, що коли "ми не згодні, ми не вороги", – сусіди, друзі, колеги, громадяни й, що найголовніше, співвітчизники-американці. Тож повинні стояти разом.

Президент зауважив, що стрілянина на мітингу Трампа закликає зробити крок назад, оцінити, де американці перебувають і як рухатися далі.

Розбіжності неминучі, і американська демократія є частиною людської природи. Але політика ніколи не повинна бути буквальним полем битви або, боронь Боже, полем вбивств. Сила змінити Америку завжди повинна бути в руках народу, а не в руках потенційного вбивці,

– підкреслив Джозеф Байден.

Додав, що кожного громадянина лягає додатковий тягар, аби гарантувати, що незалежно від того, наскільки сильні переконання, ніколи не повинні опускатися до насильства.

У цьому контексті президент згадав Національний з'їзд Республіканської партії, який відбудеться 15 – 18 липня. Зазначив, не сумнівається, що на ньому критикуватимуть його діяльність і запропонують власне бачення для країни.

Байден додав, що цього тижня здійснить поїздки, "відстоюючи нашу позицію і наше бачення". Окрім того, зауважив, що американці мають різні погляди, дебатують і не погоджуються, порівнюють і протиставляють характери кандидатів, їхні досягнення, проблеми, порядок денний, бачення США.

В Америці ми вирішуємо наші розбіжності на рингу (ймовірно, мав на увазі біля політичних урн). Ось як ми це робимо, на рингу, а не кулями,

– наголосив глава держави.

Також закликав "вийти з бункерів", у яких чують лише ті думки, з якими погоджуються.

"Нам потрібно вийти з наших бункерів, де ми слухаємо тільки тих, з ким ми згодні, і де процвітає дезінформація, де іноземні гравці роздмухують полум'я нашого розколу, щоб сформувати результати, які відповідають їхнім інтересам, а не нашим", – заявив американський лідер.