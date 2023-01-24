Запровадив у дію ще одне рішення РНБО, – Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті та успіхи на міжнародній арені. Також він повідомив, що ввів у дію ще одне рішення РНБО.

Ввечері 24 січня Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців. Про що говорив президент пише 24 Канал.

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Зеленський розповів про розмову з Макроном

Президент розповів, що сьогодні продовжився український дипломатичний марафон. Є нові конкретні результати для оборони нашої держави. За словами Зеленського, вони – дуже важливі.

Провів сьогодні тривалі переговори з президентом Франції Макроном. Багато тем. Дякую пану президенту за готовність посилити українську протиповітряну оборону, розширити нашу бронетанкову співпрацю. Саме цей бронетанковий елемент стає дедалі вагомішим для ситуації на фронті. Так само, як і артилерійський,

– зауважив глава держави.

Також він подякував Франції та особисто Макрону:

за дуже потрібні рішення для посилення української артилерії,

за відповідне лідерство в межах антивоєнної коаліції.

"Росія готується до нової хвилі агресії – з тими силами, які вона здатна мобілізувати. Зараз окупанти вже посилюють тиск на Бахмутському, Вугледарському та інших напрямках. А хочуть посилити тиск масштабніше. Щоб не визнавати помилковість агресії, господарі Росії хочуть кинути більше своїх людей і техніки в бойові дії", – зазначив президент.

За його словами, отже, всі у вільному світі повинні посилювати співпрацю, щоб не лише відповісти на чергові російські злочинні дії, а й не допустити нових злочинних дій окупантів настільки, наскільки можливо.

"Ініціатива у війні має залишатися за нашими силами. І я почув сьогодні повне розуміння ситуації і в розмові з паном президентом Макроном, і в розмові з паном президентом Фінляндії, який був сьогодні з візитом у Києві", – заявив Зеленський.

Він додав, що вже є:

пакет підтримки від Фінляндії, зокрема оборонної,

готовність посилювати санкції проти Росії та долучитися до українських дипломатичних ініціатив,

бачення того, як можна з користю для обох країн використати цей рік для співпраці в межах європейських та євроатлантичних інституцій.

"Тобто сьогоднішній день завдяки французькому та фінляндському етапам нашого дипломатичного марафону дав змогу суттєво посилити український захист. Головне тепер – це швидкість реалізації всього того, про що ми домовилися. Дуже детально обговорив сьогодні пункти нашої формули миру – те, що може бути зроблено разом із Францією, те, що може бути зроблено разом із Фінляндією", – розповів глава держави.

За його словами, дуже важливо, щоб європейське лідерство в цих дипломатичних зусиллях було відчутним. І сьогодні, зокрема в розмові з Макроном, Зеленський був радий почути його лідерські ініціативи.

"Вдячний також Фінляндії за бачення ролі цієї держави в гарантуванні нашої спільної безпеки згідно з формулою миру", – зазначив він.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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Президент нагородив українських військових

Зеленський розповів, що сьогодні він підписав кілька указів про відзначення нагородами захисників і захисниць нашої держави.

Сьогодні відзначається День зовнішньої розвідки України. Тож сьогодні я спеціально відзначив нагородами працівників розвідки. Звичайно, прізвища й конкретні підстави для цього нагородження називати публічно не можу, але це за те, що дає змогу нашій державі бачити й розуміти більше. І я хочу привітати всіх наших розвідників – тих, хто розширює можливості України та істотно зменшує можливості ворога. Дякую вам за службу!

– заявив президент.

Окрім цього, він підписав укази про відзначення державними нагородами бійців української армії, зокрема:

93-ї окремої механізованої бригади за особисту особливу хоробрість та героїзм

Національної гвардії, зокрема 3-ї та 4-ї бригад оперативного призначення Нацгвардії.

"Дякую за силу та стійкість кожному нашому воїну й кожній родині таких воїнів! Відзначив нагородами сьогодні і бійців Повітряних сил за дуже потрібну результативність. Бійців територіальної оборони – за героїзм і взірцево ефективне виконання бойових завдань. Такі укази для мене – завжди особлива честь", – зауважив глава держави.

Також Зеленський підписав ще один важливий указ. Столиця Литви, Вільнюс, починає відзначати 700-річчя від заснування.

"Увесь цей час історії наших народів тісно переплетені. І в нас насправді спільна доля нашої свободи: що більше захищений один народ, то більше захищений і інший. Можливо, зараз це розуміється найчіткіше, ніж будь-коли в нашій історії", – зазначив президент.

Він додав, що Україна завжди буде вдячною:

Литві та її президенту Ґітанасу Наусєді,

усім литовським лідерам,

всім литовським родинам, які сприйняли російську агресію проти України як напад і на їхню свободу.

"Які допомагають нам захищати наше спільне майбутнє у вільній та мирній Європі. Сьогодні я підписав указ про присвоєння Вільнюсу почесної відзнаки "Місто-рятівник" за все, що було зроблено і містом, і Литвою загалом для допомоги нам у боротьбі проти російського терору. Я дякую кожному й кожній, хто воює й працює, щоб захистити свободу! Я дякую всім, хто допомагає!" – наголосив глава держави.

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Глава держави про танки та кадрові зміни

Зеленський зазначив, що зараз багато говорять про сучасні танки, яких потребує Україна і про те, як можна заповнити цей дефіцит.

Багато зусиль, слів, обіцянок. Але важливо бачити реальність: справа не в п'яти, чи десяти, чи п'ятнадцяти танках. Потреба більша. Ми щодня робимо все, що необхідно, щоб заповнити дефіцит. І я дякую кожному й кожній, хто нас у цьому підтримує,

– заявив президент.

Однак, за його словами, дискусії потрібно завершувати рішеннями про реальне посилення української оборони проти терористів.

"Необхідна кількість танків у союзників є. Коли буде необхідна вага рішень, будемо раді подякувати за кожне вагоме рішення. Ще працюємо заради цього", – наголосив глава держави.

Він додав, що сьогодні суспільство побачило кадрові рішення, підкресливши, що вони є черговими.

"Відповідні кроки будуть і надалі – кожен із них суспільство побачить і, я впевнений, підтримає. Будь-яка внутрішня проблематика, яка заважає державі, прибирається й буде прибиратися. Це справедливо, це потрібно для нашого захисту й це допомагає нашому зближенню з європейськими інституціями. Нам потрібна міцна держава, і Україна буде саме такою. І сьогодні своїм указом я ввів у дію ще одне рішення РНБО. Деталі – згодом. Слава Україні!" – підсумував Зеленський.