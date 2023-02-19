"Священна війна проти Заходу": що розповідатиме Путін під роковини вторгнення

Напередодні роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну Владімір Путін виступить зі зверненням. Ймовірно, що він якось підвищуватиме ставки й наголошуватиме на тому, що це вже війна не з Україною.

Про це 24 Каналу сказав військовий оглядач Роман Бочкала. На його думку, зрештою тактика глави Кремля призведе до фіаско, адже всередині кола, яке має певний вплив на прийняття рішень у Росії, уже все розуміють.

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Путін буде якось підвищувати ставки

Бочкала вважає, що наративи Путіна під час виступу до роковин повномасштабного вторгнення будуть дещо іншими, ніж рік тому. Адже їх уже можна було почути з вуст глави Кремля в інших його розмовах.

Я думаю, що він буде вже робити акцент на те, що це вже "священна війна", і це вже війна із Заходом , а Україна – лише арена з'ясування цих стосунків,

– заявив військовий оглядач.

Тобто, пояснив він, Путін буде акцентувати на тому, що Росія протистоїть і американцям, і всьому блоку НАТО, й усьому західному світу. Тому що йому вже незручно допускати публічну думку, що "друга армія світу" не може перемогти Україну.

Тому, на думку Бочкали, єдине, що залишатиметься у Путіна, – проголосити, що це вже війна всьому Заходу та захист цінностей Росії. Він буде якось підвищувати ставки й більш узагальнювати контекст, що це вже війна не з Україною.

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Скільки може протриматися Путін

Він зауважив, що Путін завжди намагається діяти "чужими руками" та не бере на себе відповідальність, а шукає на кого можна її покласти. Впродовж повномасштабної війни у російського диктатора були то генерали погані, то кадирівці, то Пригожин.

Але це все тимчасове. Насправді його "стовпи колоса" підгризені дуже добре й рано чи пізно вони впадуть,

– сказав Бочкала.

Адже, за його словами, всередині кола, яке має певний вплив на прийняття рішень у Росії, вже бачать, що насправді "їхній король хай ще не повністю голий", але вже "стоїть у самих трусах". Тому Путін, як і будь-який агресор, намагається робити так, аби населення не відчувало війни. Але це не є можливим. Просто ми зараз перебуваємо на початку процесу, коли це вже ставатиме очевидним, бо чим більше триває війна – тим менше грошей у людей.

Тому, на думку військового оглядача, Путін може протриматися ще максимум 1 рік, оскільки в нього ще досить живої сили та заліза, яке утилізують ЗСУ. Але далі це вже малоймовірно, зрештою, його тактика призведе до фіаско.

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