Черговий блеф чи оголошення глобальної війни: що криється за зверненням Путіна

У Росії анонсували, що 18 січня відбудеться "важливе" звернення Владіміра Путіна щодо війни проти України. Путін звернеться до росіян на тлі боїв за Соледар, мобілізації у Росії, а також наростаючої підтримки України з боку Заходу.

Журналіст 24 Каналу Олексій Печій проаналізував останні заяви з Кремля, які спрямовані не тільки на адресу Києва, але й Заходу. Олексій Печій проаналізував, яку гру веде кремлівський диктатор та чого він намагається добитися.

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Що замислив Путін

17 січня у мережі поширилася інформація про те, що нібито Путін має зробити важливу для росіян заяву щодо продовження війни. Таку інформацію також поширюють гауляйтери з окупованих територій.

Разом з тим, є і дотичні докази того, що Путін замислив щось нехороше. Зокрема, ставленик Кремля в Чечні Рамзан Кадиров знову почав лякати світ ледь не ядерною війною, запевняючи, що Росія не може програти цю війну. А якщо програє, то точно натисне на ядерну кнопку і тоді весь світ, включно з росіянами, зникне. Кадиров повторив цитату Путіна про те, що навіщо їм світ без Росії.

Такі заяви, за логікою Кадирова, мають сприйматися світом як стимул до якнайшвидших переговорів та капітуляції України. У МЗС Росії також вже натякали, що готові нібито до переговорів.

Проте очільник МЗС України Дмитро Кулеба чітко вказав, що всі заяви російської сторони про нібито "готовність до переговорів" з Україною є нісенітницею. Україна, як і її партнери, на це не поведуться.

Росія підвищує планку погроз

У Кремлі вперто намагаються залякати світ глобальною війною, щоб все ж таки посадити Україну за стіл переговорів для підписання ганебного мирного договору.

Тому Кремль зараз максимально піднімає планку погроз. Президент Фінляндії Саулі Нііністьо наголошував, що Путін йде ва-банк, щоб зробити останній ривок у надії перемогти.

Зокрема, на тлі інформації, що Путін готує якесь надважливе повідомлення щодо війни, у російському міноборони заявили, що в Росії протягом найближчих 3 років буде збільшено чисельність армії до 1,5 мільйона.

Глава міноборони Росії Сєргєй Шойгу повідомив, що для збільшення чисельності армії будуть створені 2 нових військові округи – Московський і Ленінградський. Також він заявив, що нібито окремі військові округи будуть створені і на окупованих територіях України.

Відповідна заява, за логікою Кремля, має сприйматися як така, що нібито росіяни планують остаточно закріпитися на цих територіях. Окрім того, росіяни планують сформувати армійський корпус у Карелії, три мотострілецької дивізії у складі Сухопутних військ та дві десантно-штурмові дивізії у Повітряно-десантних військах.

Так само там погрожують збільшитися на Північному флоті та посилити бойову складову ВМФ, ВКС та ракетних військ стратегічного призначення. І всі ці плани у Москві вкладають у часові рамки трьох років.

Путін намагається повернути довіру до міноборони

Росіяни хочуть збільшити кількість полігонів та навчальних центрів на окупованих територіях України, щоб готувати військових прямо неподалік від лінії фронту.

Пропагандисти активно розкручують інформацію про те, що нібито Шойгу напередодні особисто проінспектував російські війська на окупованих територіях.

Така показова активність може свідчити про інше. Кремль активно намагається повернути довіру до міноборони на тлі конфлікту між військовими та бойовиками ПВК "Вагнера".

Як заявив прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков, російський диктатор погодився із пропозицією міноборони щодо збільшення особового складу армії і це буцімто пов'язано з "війною, яку країни колективного Заходу" ведуть проти Росії.

За словами Пєскова, наразі проти Росії нібито ведеться війна, яка включає і елементи непрямої участі в бойових діях, і елементи економічної війни, фінансової війни та навіть правової війни.

Те, що росіяни вдерлися в Україну, провалили свої початкові плани, а на них за всі звірства накладено санкції, – це в Кремлі називають "війною колективного Заходу проти Росії".

Тобто, Кремль всіляко наразі створює інформаційні умови, аби показати, що вони налаштовані на довготривалу війну із Заходом. Мовляв, ціна підтримки України може виявитися занадто дорогою для тієї ж Європи. І, скоріш за все, щось подібне і буде заявляти 18 січня Путін.

Крім того, звернення Путіна буде націлена і на російське суспільство, яке здебільшого підтримує війну. Свою "промову" диктатор нібито приурочить до дня початку прориву німецької блокади тодішнього Ленінграда. Тому на росіян це матиме великий ідеологічний вплив.

Кремль "зливає" Пригожина

Призначення командувачем окупантами в Україні Валєрія Герасимова може бути, як результатом підкилимних подій у Кремлі, так і показником практичної відсутності успішних перспектив Росії у війні проти України і спробою ці перспективи покращити.

З одного боку, існує постійне протистояння між кланом Шойгу – Герасимов та ватажком вагнерівців Пригожиним. В Інституті вивчення війни (ISW) підкреслили, що Кремль активно "зливає" Пригожина.

Цю тезу підтверджує те, що в Кремлі публічно заперечують заяви Пригожина про те, що нібито лише найманці брали участь у штурмах Соледара на Донбасі. Водночас Пригожин активно намагається підірвати довіру до міноборони Росії.

Чому Путіну потрібна ескалація

За даними Euroskopia, мешканці країн ЄС розділилися у своєму баченні завершення війни Росії проти України.

У дев'ятих опитаних країнах ЄС 48% виступають за швидке завершення конфлікту, навіть якщо Україні доведеться віддати частину своєї території Росії, тоді як 32% виступають проти такої жертви.

Парадокс у тому, що з іншого боку, існує більший консенсус щодо постачання зброї в Україну, що має підтримку 56% опитаних громадян дев'яти країн ЄС.

Отже, сьогодні Кремль намагається зіграти на страхах, в першу чергу німців, аби віднадити уряд Олафа Шольца від постачання Україні важких танків.

Наразі Москва буде максимально піднімати планку ескалації. Путін буде офіційно ледь не оголошувати війну Заходу, а його посіпаки погрожуватимуть світові ядерною зброєю з однією метою – зупинити процес передачі ЗСУ сучасних важких танків.

Та для Кремля є сумні новини, які не можуть не тішити Україну. Польський президент Анджей Дуда висловив сподівання, що інші українські партнери також нададуть Києву танки Leopard 2, як це зробила Польща.

Окрім Польщі, Україна може отримати Leopard 2 від Фінляндії. Це підтвердив глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто.

За його словами наразі триває дискусія щодо створення коаліції країн, які зможуть постачати "Леопарди" в Україну. Глава МЗС України Дмитро Кулеба інформував, що вже є 5 країн, які готові приєднатися до ініціативи з передачі "Леопардів".

І лідером в цьому питанні виступає Польща, яка намагається зібрати коаліцію країн, аби надати Україні бригаду Leopard 2, тобто близько сотні одиниць.

У Берліні готують "сюрприз" Путіну

На Економічному форумі в Давосі, як пише Reuters, значно посилився тиск на Олафа Шольца. Низка партнерів відверто йому говорять, що вже багато хто готовий передати танки, але весь процес зупиняє саме нерішучість Шольца.

Втім, схоже, що крига таки скресла, адже, в уряді Шольца відбулися важливі трансформації. Зокрема, після відставки очільниці Міноборони Німеччини Крістін Ламбрехт, Шольц вже призначив на цю посаду міністра внутрішніх справ Нижньої Саксонії Бориса Пісторіуса.

Шольц заявив, що це саме та людина, яка потрібна Бундесверу у період "цайтенвенде", тобто початку нової епохи Німеччини.

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек, який давно лобіює надання Україні танків, заявив, що головне завдання нового міністра оборони Німеччини – нарешті ухвалити позитивне рішення щодо танків для України.

Крім того, інтереси Україні після рішення передати Києву 14 танків Challenger-2 лобіює уряд Великої Британії. Лондон має намір переконати США та Канаду відправити Україні свої танки.

Саме тому, Кремль на тлі підготовки 200 тисяч військових і ймовірного наступу навесні сильно нервується. Росія намагається залякати Україну та Захід глобальною війною, щоб не допустити нарощення міці України.