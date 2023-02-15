Є 2 варіанти виступу Путіна, – Яковенко припустив, якою буде заява диктатора 21 лютого

Російський диктор Владімір Путін готує промову до річниці повномасштабного вторгнення в Україну. Оскільки за цілий рік війни Росія практично не має досягнень, Путін буде знову повторювати свої байки про заздрість до Росії або ж підготує "сюрприз".

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, Владімір Путін зараз діє без чіткого плану, бо розраховував на перемогу за дуже короткий термін.

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Росія не досягла цілей у війні

Ігор Яковенко зазначив, що Росія не розраховувала на затяжну війну та була впевнена у своїй перемозі. Через те, що війна стала тривалою, Владімір Путін декілька разів хаотично змінював так звані цілі війни.

За словами Яковенка, Путін стільки разів заявляв про різноманітні цілі війни, що вже незрозуміло, чого він хоче.

Їх було стільки різних версій. Там була денацифікація, демілітаризація, збереження життів людей, захист вітчизни, протистояння з НАТО, боротьба з "Вавилонською блудницею" та безліч інших варіантів,

– сказав журналіст.

Ігор Яковенко також додав, що Путіну не вдалось перемогти НАТО, захопити Україну та Донбас. Єдине, чого Росія могла досягти – це перемогти "Вавилонську блудницю", знайшовши її на широтах Росії, але це також під питанням.

Про що говоритиме Путін у зверненні

На думку опозиціонера, є 2 варіанти змісту промови:

Інерційний варіант.

"Він знову буде плакати, що Росію останні декілька мільйонів років всі ображали. І динозаври, і печеніги, і половці – всі вони народжувались тільки для того, щоб образити Росію, бо всі заздрять. Він же сказав, що їм всі заздрять, а тому хочуть образити", – сказав Яковенко.

Змістовний "сюрприз".

У другому випадку, Путін може підготувати щось нестандартне. За словами журналіста, диктатор може оголосити про закриття кордонів або воєнний стан. При цьому Яковенко сумнівається, що Путін піде саме на цей крок.

Путін довго грав в мовчанку

Опозиціонер розповів, що Путін вирішив зробити цю заяву, бо за тривалий час він сказав тільки те, що, начебто, він служив у морській піхоті, хоча усім відомо, що Путін служив у КДБ. За словами Яковенка, Путін свідомо збрехав, але поки що не відомо для чого він це зробив.

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Тепер настав час, коли потрібно щось сказати з приводу війни, оскільки про неї він давно нічого не говорив.

Яковенко зазначив, що у Путіна буде 2 звернення. Перше – звернення до федеральних зборів, де буде сказано головне, а друге – емоційні слова від себе на святкуванні, де він також повинен буде щось сказати.

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При цьому журналіст зазначив, що звернення Путіна стають все менш цікавими широкій аудиторії, в тому числі в самій Росії. За його словами, дивитись виступ Путіна будуть переважно люди, які вимушені це робити по своїй роботі – журналісти, політичні аналітики, експерти та пропагандисти.

Звернення Путіна: що відомо