Програш Росії вже зрозумілий, – Зеленський звернувся до українців

Ввечері 2 лютого президент Володимир Зеленський записав традиційне звернення до українців. Глава держави розповів про засідання Ставки.

Президент повідомив, що сьогодні, 2 лютого, провів засідання Ставки, вперше – у подвійному форматі. Зеленський зауважив, що розглянули ситуацію на фронті, намагання Росії посилити тиск на Донбасі, забезпечення армії, підготовку кадрів та інші питання постійної уваги.

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Зеленський збирав Ставку

За словами глави держави, у другій половині дня відбулася додаткова зустріч членів Ставки у вузькому форматі. Для особливо вагомої розмови, підкреслив Зеленський.

Ми не залишимо без нашої відповіді жодну агресивну дію окупанта. Ворог у специфічній стадії, коли стратегічно програш Росії вже зрозумілий. Але тактично у них іще є ресурс для спроб наступальних дій. Вони шукають варіанти, щоб спробувати змінити перебіг війни та намагаються поставити на службу агресії потенціал усіх територій, які вони поки що контролюють,

– наголосив Зеленський.

Зеленський наголосив, що "ми маємо продовжувати те саме, що робимо: посилювати нашу стійкість, бути абсолютно єдиними в прагненні забезпечити нашу армію та всіх захисників необхідною зброєю та обладнанням – нам в Україні потрібно говорити одним голосом зі світом щодо постачання для оборони".

За словами президента, ворог має вийти із цієї своєї стадії значно більш послабленим, ніж вони передбачають для себе в найгірших сценаріях.

Зокрема, висловився щодо боротьби з "внутрішнім ворогом".

"Дякую Службі безпеки України, ДБР, Офісу Генерального прокурора й усім тим, хто ще залучений до очищення нашої держави. Нові кроки будуть", – зауважив глава держави.

Резолюція щодо вступу України до ЄС

Зеленський підкреслив, що сьогодні в межах переговорів із Президенткою Єврокомісії та членами Колегії Єврокомісії вдалося досягли дуже важливих взаєморозумінь. "Про те, що тільки разом сильна Україна і сильний Євросоюз здатні захищати життя, яке ми цінуємо", – зауважив президент.

Про те, що Україні потрібна незмінна та повна підтримка в захисті від Росії. І про те, що ми маємо нашою подальшою інтеграцією давати енергію й мотивацію нашому народу боротися попри будь-які перешкоди й загрози. Я вірю, що Україна заслуговує вже цьогоріч підійти до відкриття переговорів про членство в ЄС,

– наголосив президент.

Володимир Зеленський подякував президентці Єврокомісії та її колегам у ЄС за відчутну підтримку на шляху інтеграції та в захисті нашої держави й людей.

Також глава держави нагадав, що завтра – другий євроінтеграційний день цього тижня. Відбудеться саміт Україна – ЄС.

Молитовний сніданок у Вашингтоні

Наостанок глава держави розповів, що взяв участь у Національному молитовному сніданку у Вашингтоні. Це щорічна подія, яка об’єднує найбільш потужних представників американської держави й суспільства.

Там був президент США Джо Байден, сенатори й члени Палати представників, лідери релігійних громад та різних політичних спільнот.

Закликав їх робити все, що можемо, і так, як мусимо, у протистоянні російському злу, щоб силою своїх дій доповнити силу наших молитов. Молитов про порятунок від зла, про перемогу над загарбниками й про мир для всіх наших людей – у всіх містах і громадах вільної України,

– додав глава держави.

Звернення Зеленського 2 лютого: дивіться відео