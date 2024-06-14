Це найсильніша угода з Америкою за всі 33 роки нашої незалежності, – Зеленський

Володимир Зеленський звернувся до українців. Глава держави розповів про двосторонню безпекову угоду із США, саміт G7 та надання Україні систем ППО.

Наразі Україна підписала безпекові угоди з усіма країнами G7. За словами президента, загалом уже 17 угод підписані, ще 10 готуються до підписання.

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ППО для України

Зеленський заявив, що головним результатом саміту G7 для України є більше систем ППО для наших міст.

"Петріоти" – це вже фактично українське слово. Буде й більше техніки та інших необхідних речей для фронту. Вирішено і щодо використання російських активів на користь України, є перший вагомий крок G7 щодо 50 мільярдів доларів. Дякую!

– сказав глава держави.

За словами президента, з усіма лідерами на саміті Україна говорить про прискорення відправки заявлених пакетів допомоги.

Підписання безпекових угод

Двосторонню безпекову угоду зі Сполученими Штатами Зеленський назвав "історичним результатом". За його словами, ця угода виводить наші відносини на рівень справжнього союзництва.

Це найсильніша угода з Америкою за всі 33 роки нашої незалежності. Є юридично зобов'язувальна частина угоди, є абсолютно корисні деталі щодо ППО, щодо літаків. Ми зафіксували, що Америка допомагатиме Україні в постачанні ескадрилей винищувачів – стільки винищувачів, скільки потрібно Україні. Будемо над цим працювати,

– підкреслив президент.

Також Зеленський розповів про безпекову угоду з Японією.

"Ми взагалі вивели відносини з Японією на такий зміст, який мають далеко не всі європейські країни. Україна дуже це цінує. Ми працюємо разом і в безпековій сфері, і в політичній, і в економічній. Зафіксовано 4,5 мільярда доларів підтримки від Японії на цей рік. Ми зацікавлені також, щоб Україна та Японія були максимально партнерами у відбудові – у поверненні нормального життя нашим людям. І це буде. Ми про це також домовилися. Шановний пане Прем'єр-міністре, Фуміо, увесь японський народе, я дуже вам дякую!"

– підсумував Володимир Зеленський.

Президент також подякував всім нашим партнерам за підтримку Саміту миру та допомогу в залученні лідерів і держав.

Угода зі США: коротко