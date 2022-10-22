Українські захисники щоденно просуваються вперед, – Зеленський про блискучі успіхи ЗСУ

Українські захисники вже 241 день протистоять навалі росіян. Ба більше, попри російські атаки, вони щодня просуваються вперед.

Про це під час свого вечірнього звернення 22 жовтня розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. Він зазначив, що російські пропагандисти брешуть, коли кажуть, що цей терор проти української інфраструктури та цивільних може якось загальмувати активні дії ЗСУ чи створити якісь труднощі обороні нашої держави.

До теми Як українські винищувачі знищували ракети ворога: у мережі показали відео

ЗСУ щодня просуваються вперед

Президент наголосив, що українці – об'єднані й точно знають, що Росія не має шансів виграти в цій війні.

Наші Сили оборони отримують усе необхідне для захисту держави й щоденно – я підкреслюю: щоденно – просуваються вперед. Непогані результати демонструють і наші Повітряні сили,

– додав Зеленський.

Він зазначив, що, звичайно, Україна ще не має технічної здатності збивати 100% російських ракет і ударних дронів.

"Поступово ми прийдемо й до цього – за допомогою наших партнерів, я впевнений. Але вже зараз більшість крилатих ракет, більшість дронів збиваємо", – розповів глава держави.

За його словами, лише за першу половину доби 22 жовтня збили:

20 ракет – "Калібрів" і Х-101,

понад 10 іранських "шахідів".

"Укотре хочу сьогодні подякувати нашим воїнам – винищувачам і зенітникам повітряних командувань "Захід", "Південь" і "Центр", а також мобільним вогневим групам усіх Сил оборони за врятовані життя наших людей і збережену інфраструктуру України", – підсумував президент.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

Зауважте Іран постачає Росії вбивства за криваві гроші, – Зеленський про дрони-камікадзе

ЗСУ збивають 85% іранських дронів-камікадзе

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що за 2 останні тижні українські захисники збили орієнтовно 85% іранських дронів-камікадзе Shahed-136.

Це було питанням часу. Ми на цьому неодноразово наголошували,

– додав речник.

Він зауважив, що бійці ЗСУ набули певного розуміння:

про те, як організувати взаємодію та прикриття на певних ділянках,

якими силами та засобами здійснювати виявлення та знищення ворожих дронів.

Варто подивитися – Окупанти повністю залишили 2 населені пункти на Херсонщині: відео