Війна на випередження: Лукашенко нарешті розповів, звідки готувався напад
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко нарешті розповів, звідки готувався напад на його країну. За його словами, Росія нібито "спрацювала на випередження".
Про це Лукашенко заявив у своєму новому інтерв'ю, інформує 24 канал. Нагадаємо, раніше білоруський президент раптом заговорив, що "Росія розвалиться".
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Лукашенко нарешті розповів, звідки готувався напад
Президент Білорусі вважає, що у 2021 – 2022 роках з Донбасу мала початися війна проти Росії, але вона спрацювала на випередження.
Ми точно знаємо (найближчим часом, я Путіну сказав, ми оприлюднимо ці факти), як вони мали після 2020 року – заколоту у Білорусі, якщо складеться ситуація і вийдуть на кордон Смоленської області з військами НАТО (захоплять у нас владу), розпочати війну проти Росії з Донбасу,
– заявив Лукашенко.
За його словами, причиною мало стати те, що Росія захопила чужі території.
"Звідти мала початися війна 2021-го, може, 2022 року. Росія спрацювала на випередження. Тому не треба Росію дорікати через заяви Порошенка, Меркель. Брехливих заяв, що Росія розпочала війну", – додав Лукашенко.
Лукашенко присоромив заяви Меркель про мінські угоди
Нещодавно Ангела Меркель заявила, що мінські угоди 2014 – 2015 років були спробою дати Україні час стати сильнішою.
Лукашенко вже встиг сказати, що не очікував такого від Меркель. Білоруський президент вважає, що ексканцлерка "вчинила дрібно та бридко", і вона нібито "хоче бути у тренді".