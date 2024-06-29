Нарешті вдома: Зеленський показав емоційні фото визволених з полону цивільних

У п’ятницю, 28 червня, додому вдалося повернути ще 10 цивільних. Президент показав відповідні фото.

Ще 10 цивільних, яких утримували російські загарбники, нарешті повернулися в Україну. Серед визволених є й ті, хто перебуваву неволі ще з 2017 року.

До теми З російського полону повернули 10 цивільних: серед них заступник голови Меджлісу Джелял

В Україну повернули 10 цивільних

Президент зауважив, що попри складнощі, вдалося визволити ще 10 наших цивільних. Зокрема, повернулися додому:

Наріман Джелял – заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, захоплений у Криму ще у 2021 році;

Олена Пех та Валерій Матюшенко – цивільні, які були в полоні ще з 2017–2018 років;

Богдан Гелета та Іван Левицький – священники Української греко-католицької церкви, захоплені в Бердянську за опір окупантам;

5 цивільних, які були захоплені на території Білорусі та позбавлені свободи: Микола Швець, Наталія Захаренко, Павло Купрієнко, Людмила Гончаренко та Катерина Брюханова.

З полону звільнили 10 цивільних / Фото з телеграму Зеленського

Звільнені з російської неволі українці вже у Києві.

Посмішки, обійми та сльози на очах! Нарешті вдома!

– наголосили в Координаційному штабі з питань поводження з полоненими.

Звільнені з полону цивільні / Фото Координаційного штабу