Нарешті вдома: Зеленський показав емоційні фото визволених з полону цивільних
Джерело:Володимир Зеленський
У п’ятницю, 28 червня, додому вдалося повернути ще 10 цивільних. Президент показав відповідні фото.
Ще 10 цивільних, яких утримували російські загарбники, нарешті повернулися в Україну. Серед визволених є й ті, хто перебуваву неволі ще з 2017 року.
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В Україну повернули 10 цивільних
Президент зауважив, що попри складнощі, вдалося визволити ще 10 наших цивільних. Зокрема, повернулися додому:
- Наріман Джелял – заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, захоплений у Криму ще у 2021 році;
- Олена Пех та Валерій Матюшенко – цивільні, які були в полоні ще з 2017–2018 років;
- Богдан Гелета та Іван Левицький – священники Української греко-католицької церкви, захоплені в Бердянську за опір окупантам;
- 5 цивільних, які були захоплені на території Білорусі та позбавлені свободи: Микола Швець, Наталія Захаренко, Павло Купрієнко, Людмила Гончаренко та Катерина Брюханова.
З полону звільнили 10 цивільних / Фото з телеграму Зеленського
Звільнені з російської неволі українці вже у Києві.
Посмішки, обійми та сльози на очах! Нарешті вдома!
– наголосили в Координаційному штабі з питань поводження з полоненими.
Звільнені з полону цивільні / Фото Координаційного штабу