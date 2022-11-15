Не знали, що сини приїдуть: як рідні зустрічали військових у звільненому Херсоні

Українські захисники на деокупованих територіях зустрічаються з рідними. Часто вони не попереджають їх про це.

Військові підрозділу одеської 126 бригади опублікували щемливе відео. Вони зустрілися з рідними у звільненому Херсоні.

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Рідні захисників часто не можуть повірити, що бачать перед собою дітей або онуків, які вціліли у війні. Сліз не стримують ні жінки, ні чоловіки.

"Декілька бійців підрозділу родом з Херсона, їхні родичі не захотіли виїжджати з міста з початку війни, а потім і зовсім не могли. Батьки не знали, що їх сини приїдуть, бо зв'язку останнім часом взагалі не було. І ось довгоочікувана зустріч", – написали у підрозділі.

Як військові зустрічаються з рідними: дивіться відео

Що відбувається у деокупованому Херсоні

До звільненого міста 14 листопада приїхав президент України Володимир Зеленський. На площі у центрі міста його зустрічали херсонці вигуками "Слава Україні". Зеленський сказав, що зараз важливо бути в місті разом з людьми, які пережили окупацію.

Треба говорити тут і підтримувати херсонців. Щоб люди бачили, що ми не лише говоримо й обіцяємо, а й повертаємося й підіймаємо наш прапор. Чисто по-людськи хочеться відчути ту енергію від людей, бо вона мотивує, – пояснив Зеленський.

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