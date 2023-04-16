Це – бомба, – звільнений український полонений скуштував паску і поділився емоціями
На Великдень Україна провела масштабний обмін полоненими. Додому повернулись 130 захисників. Деякі з них вже встигли куштувати паску.
Герої розповіли про свої перші враження. Вони подякували за звільнення, однак нагадали, що в полоні залишається ще багато захисників. Потрібно їм також допомогти.
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Крім того, захисники вже встигли спробувати великодні смаколики. Наголошують, що українська паска дуже смачна.
Це бомба,
– із захватом сказав військовий.
Зворушливі кадри з обміну: відео
Що відомо про обмін полоненими
Великодній обмін полоненими відбувався у кілька етапів протягом кількох днів. 10 квітня додому повернули 100 наших захисників, 16 квітня – ще 130.
Серед них:
- 92 військовослужбовці ЗСУ;
- 20 тероборонівців;
- 11 нацгвардійців;
- 3 прикордонники;
- 2 представники Військово-морських сил;
- 2 представники Державної спеціальної служби транспорту.
Врятовані захисники – рядові та сержанти. Вони захищали нашу державу на Бахмутському та Соледарському напрямках, а також на Запоріжжі, Херсонщині та Луганщині.
Деякі з них – поранені. У них численні контузії, а також втрачені кінцівки.