Це – бомба, – звільнений український полонений скуштував паску і поділився емоціями

На Великдень Україна провела масштабний обмін полоненими. Додому повернулись 130 захисників. Деякі з них вже встигли куштувати паску.

Герої розповіли про свої перші враження. Вони подякували за звільнення, однак нагадали, що в полоні залишається ще багато захисників. Потрібно їм також допомогти.

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Крім того, захисники вже встигли спробувати великодні смаколики. Наголошують, що українська паска дуже смачна.

Це бомба,

– із захватом сказав військовий.

Зворушливі кадри з обміну: відео

Що відомо про обмін полоненими

Великодній обмін полоненими відбувався у кілька етапів протягом кількох днів. 10 квітня додому повернули 100 наших захисників, 16 квітня – ще 130.

Серед них:

92 військовослужбовці ЗСУ;

20 тероборонівців;

11 нацгвардійців;

3 прикордонники;

2 представники Військово-морських сил;

2 представники Державної спеціальної служби транспорту.

Врятовані захисники – рядові та сержанти. Вони захищали нашу державу на Бахмутському та Соледарському напрямках, а також на Запоріжжі, Херсонщині та Луганщині.

Деякі з них – поранені. У них численні контузії, а також втрачені кінцівки.