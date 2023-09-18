У них не було виходу, окрім того, щоб здатись: 3 ОШБр про взяття в полон командування 72 бригади

Під час деокупації Андріївки 3-тя штурмова бригада взяла в полон командування 72 бригади ворога. В окупантів не було іншого виходу, окрім того, щоб здатися.

У полон здалося близько взводу противника. Про це 24 Каналу розповів заступник командира 3 ОШБр Родіон Кудряшов.

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Серед полонених – командир одного з батальйонів

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Ця операція була не лише проявом сміливості й рішучих дій штурмових загонів, а й дуже вдалою комбінацією з тактичною майстерністю прийняття рішень керівництва.

За допомогою влучних дій і своєчасних команд ми змогли не тільки заволодіти Андріївкою, а й охопити її, тобто взяти в кільце. Це змусило військовослужбовців з 72 бригади спочатку засісти в укриття, а потім, через те, що в них не було ніякого виходу, ніж здатися в полон,

– зазначив Кудряшов.

Заступник командира третьої штурмової уточнив, що в полон здалося близько взводу ворога. Зокрема, командир одного з батальйонів 72 окремої мотострілецької бригади Росії.

Також військовий розповів, що в Андріївці було ліквідовано багато окупантів і російської техніки.

Ворогів було знищено дуже багато, техніки знищено дуже багато. Зараз звільнені поля і звільнені кілометри нашої землі всіяні трупами окупантів і спаленою технікою, яку окупанти застосовували,

– сказав майор.

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