Навіщо Банкова влаштувала хитру рокіровку з Бакановим та Венедіктовою
Джерело:телеграм-канал Віталія Шабуніна
Президент обґрунтував викидання Венедіктової та Баканова великою кількістю зрадників в Службі безпеки України й Офісі генерального прокурора.
Несвяте ДБР
Тобто в СБУ і ОГП зрадники є, а, наприклад, в татарівському Державному бюро розслідувань – немає. Я правильно зрозумів президента / Єрмака?
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Нагадаю, що журналістка Ірина Ромалійська оприлюднила, як на початку війни ДБРівці знищували таємні матеріали проваджень щодо:
- Харківських угод;
- вугільних схем Медведчука;
- причетності до розстрілів на Майдані голови СБУ Якименка;
- доведення до зубожіння української армії (з підозрюваними Януковичем та двома його міністрами оборони).
Цікаве тула, псков, рязань та інші "десантні" центри росіян масово ховають свою худобу
Просте пояснення загадкових перестановок
Ця рокіровка – банальний захист своїх корупціонерів від майбутнього керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, блокувати призначення якого Банкова більше не може (через тиск Європейського Союзу, "Великої сімки" і суспільства).
Нагадаю, що саме Симоненко поховав справу Татарова. Так само він буде відмазувати інших бубочок президента / Єрмака.
Актуальне – представник Офісу Президента зробив дивну заяву щодо звільнення Венедіктової та Баканова: дивіться відео