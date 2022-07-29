Донецьк і Луганськ візьмемо скоріше, – речник InformNapalm про звільнення Донбасу
Українські військові продовжують обороняти наші землі від російських загарбників, а також обовʼязково повернуть назад тимчасово окуповані території.
А ефірі 24 каналу громадський діяч та речник InformNapalm Михайло Макарук дав прогноз щодо війни.
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"Я скажу, що Донецьк і Луганськ ми візьмемо скоріше, ніж Маріуполь. Вони Маріуполь будуть тримати до найостаннішого подиху", – повідомив Михайло Макарук.
Він додав, що всі злочини неможливо швидко приховати. Проте росіяни будуть тримати Маріуполь до останнього й не віддаватимуть. Це їм необхідно з однією метою – не показати свої воєнні злочини, в тому числі російському суспільству.
Дивіться відео про український контрнаступ:
Останні новини з Маріуполя
- російські сапери працюють на руїнах Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча. Цивільних на комбінаті заставляють йти попереду саперів.
- російські загарбники підпалили заплаву річки Кальчик, щоб почистити її від чагарників. Почалась пожежа і тепер містяни задихаються від диму.
- Україна провела лабораторний аналіз води, яку російські окупанти позиціюють як питну в Маріуполі. З'ясувалося, що у ній міститься фекальна речовина. Пити таку воду – категорично не можна. Адже вона може спровокувати інфекційне захворювання.
- Десятки тисяч маріупольців назавжди залишилися у місті, бо їхні життя забрала російська армія. Люди помирали просто на вулицях та у себе вдома під завалами. 29 річна медсестра Мирослава з Маріуполя, якій вдалося вибратися з міста, розповіла моторошну історію.
- російські окупанти беруть у полон українських військових, мирних мешканців та волонтерів. Їм доводиться переживати жахи концтаборів, де загарбники піддають людей тортурам, психологічному тиску та обмежують у найнеобхіднішому.