Донецьк і Луганськ візьмемо скоріше, – речник InformNapalm про звільнення Донбасу

Українські військові продовжують обороняти наші землі від російських загарбників, а також обовʼязково повернуть назад тимчасово окуповані території.

А ефірі 24 каналу громадський діяч та речник InformNapalm Михайло Макарук дав прогноз щодо війни.

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"Я скажу, що Донецьк і Луганськ ми візьмемо скоріше, ніж Маріуполь. Вони Маріуполь будуть тримати до найостаннішого подиху", – повідомив Михайло Макарук.

Він додав, що всі злочини неможливо швидко приховати. Проте росіяни будуть тримати Маріуполь до останнього й не віддаватимуть. Це їм необхідно з однією метою – не показати свої воєнні злочини, в тому числі російському суспільству.

Дивіться відео про український контрнаступ:

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