Чому опальний генерал Попов назвав себе Спартаком: аналіз ISW нового скандалу в росармії

Рішення міноборони країни-агресора Росії звільнити командувача силами 58-ї окупаційної армії на Запорізькому напрямку – генерала Івана Попова після скарг на нестачу підтримки на фронті та великі втрати – це черговий доказ слабкості оборони ворога на тлі контрнаступу ЗСУ.

Про це йдеться в актуальному звіті Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики вважають, що Росія не має резервів для ротації передових частин. Без оперативних резервів і у разі прориву Сил оборони, окупанти будуть змушені відступити.

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Скарги Попова на російські втрати внаслідок артилерійського вогню вказує на те, що російські сили потребують ротацій та підкріплень для підтримки своєї оборони на Запорізькій області.

Відсутність резервів у росармії, ймовірно, не дозволила начальнику Генштабу Валерію Герасимову серйозно поставитись до "доповіді" Попова. А його звільнення ще раз продемонструвало, що російські сили не можуть проводити ротацію сил,

– йдеться у звіті.

Ворог покладається лише на ті сили, що уже залучені в боях

Аналітики також вважають, що відсутність ротації військ на полі бою передбачає, що військам ворога доведеться покладатися лише на ті сили, які вже були задіяні в боях, які є виснаженими і деморалізованими.

"Скарги Попова на погані контрбатарейні можливості російських військ та значні втрати росіян від вогню української артилерії, ймовірно, є результатом спроб України знищити російські сили, які обороняються на Півдні України", – наголосили в ISW.

Припускають, що Попов намагався звернутися до Кремля з проханням частково або повністю позбавити Герасимова командування операціями в Україні.

Чому з Попова не вийшов Спартак

, що Попов прирівняв себе до лідера повстання менш ніж через місяць після заколоту Пригожина.

Попов називав себе "Спартаком" – своїм давнім позивним, а своїх підлеглих "гладіаторами".

Можливо, Попов використав це порівняння, щоб підкреслити своє самозображення як відокремленого від бездарного та "шкідливого" російського військового командування,

– додали аналітики.

Попов стверджував, що "найвищий командувач" Росії (маючи на увазі Герасимова) атакує російські сили з тилу, коли вони захищаються від ЗСУ на лінії фронту.

Натомість Герасимов, ймовірно, намагався захистити Путіна від небажаної критики, звільнивши Попова, перш ніж той міг звернутися безпосередньо до Кремля.

До слова, російські воєнкори хоч і по-різному відреагували на звільнення Попова, ніхто не заперечив наявність тих проблем, на які вказав Попов і які відчувають російські війська на фронті.