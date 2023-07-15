Звільнення генерала Попова: британська розвідка вказала цікавий нюанс, пов'язаний з Пригожиним

Начальник російського генштабу Герасимов звільнив командувача 58-ї загальновійськової армії Івана Попова. Розвідка Великої Британії вказала на цікавий нюанс.

Від початку повномасштабної війни Росія регулярно звільняла командирів. Однак, примітне саме усунення Попова. Очевидно, що його звільнили через висловлення занепокоєння, а не нібито погану роботу.

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Російські офіцери незадоволені Шойгу та Герасимовим

У просоченому відео Попов різко критикував керівництво російського міноборони. Зокрема, звинуватив у тому, що воно "вдарило з тилу, жорстоко обезголовивши армію в найважчий і напружений момент".

Коментарі генерал-майора привертають увагу до серйозного невдоволення багатьох офіцерів до вищого військового керівництва.

Скарги багато в чому перегукуються зі скаргами власника ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина перед заколотом у червні 2023 року. Пряма критика з боку підлеглих, ймовірно, стане дедалі більшою проблемою для міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу генерала Герасимова,

– підкреслили у розвідці Великої Британії.

Військове командування обурене через звільнення Попова

Попова звільнили після його скарг на нестачу підтримки на фронті та великі втрати. Генерал-майор заявляв про потребу в ротації окупаційних військ на Запоріжжі. Втім, Герасимов звинуватив його в панікерстві та шантажі вищого керівництва. Коли ж Попов заявив, що готовий доповісти Путіну особисто, начальник генштабу звільнив його та відправив на передову.

В ISW зауважили, що звільнення генерал-майора виявило новий рівень занепокоєння щодо динаміки фракцій і деградації командних структур у російській армії після заколоту Пригожина. Військове командування обурене рішенням Герасимова.