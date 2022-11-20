"Дядю, а ви всіх козлів вигнали": відео з малюком з Херсонщини сколихнуло мережу

20 листопада 2022 , 13:40
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Джерело:

фейсбук 46-ї окремої десантно-штурмової бригади

Херсонці досі не можуть повірити у те, що їх нарешті звільнили від російської окупації. Ще до того, як у місто зайшли спецпідрозділи ЗСУ, місцеві вже зустрічали наших героїв у центрі міста з синьо-жовтими прапорами.

Мережу підкорив зворушливий відеоролик, знятий одним з українських захисників 46-ї окремої десантно-штурмової бригади.

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 На оприлюднених кадрах маленький хлопчик підбігає до нашого військового і мило запитує:

Дяду, а ви всіх козлів вигнали?

У відповідь військовий каже: "Так, а що не видно?" (сміється). Після цього хлопчик щасливий біжить до батьків. 

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Автор: Альона Захарова