Росіяни тихо втекли з Харківщини й дуже гучно йдуть з Херсона: Яковина пояснив різницю

Росія оголосила про відхід окупаційних військ із Херсона на лівий берег Дніпра. Ворог зрозумів, що не вийде подати залишення цього міста як щось на кшталт "жесту доброї волі".

Про це 24 каналу сказав російський опозиційний журналіст, міжнародний оглядач Іван Яковина. За його словами, російські військові за всього бажання не змогли б сховати цей факт чи замаскувати його під щось інше.

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Відхід росіян із Херсона – воєнна поразка

Яковина зазначив, що росіяни вже зрозуміли, що у випадку з Херсоном не вийде подати це ні як "жест доброї волі", ні як щось інше. Тому що будь-яка людина, якщо вона не клінічний ідіот, розуміє, що це воєнна поразка.

Ти залишаєш великий обласний центр, тебе змушують це робити. Замаскувати це під щось інше неможливо просто,

– наголосив російський опозиційний журналіст.

Тим паче, зауважив він, що окупанти самі ж кричали про те, що Херсон із Росією навіки, навіть записали у своїй конституції, що це нібито російська територія. Тобто сховати факт відходу з Херсона, замаскувати його під щось інше або якось залакувати не вийде за всього бажання.

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Що насправді могло статися зі Стрємоусовим

Яковина також прокоментував смерть одного із так званих ватажків окупаційної "адміністрації" Херсона Кирила Стрємоусова. Примітно, що подібне уже сталося із Гіві, Моторолою, Захарченком – вони в якийсь момент почали думати, що мають якесь значення для Кремля й можуть ухвалювати якісь рішення, а їхня думка когось цікавить.

Тобто вони починають думати, що вони не просто презервативи, яких використали й викинули, а що вони, дійсно, якісь державні політичні діячі. Ось коли вони починають щось таке думати, а тим паче казати, – Росія їх просто бере й списує як витрату та набирає нових таких самих дебілів,

– сказав міжнародний оглядач.

Він вважає, що людина, яка після історії із Стрємоусовим, що раптово й дуже акуратно загинув перед оголошенням про відхід окупантів із Херсона, піде на співпрацю з Росією на окупованих територіях, буде просто самогубцем. Адже це буде гарантована смерть, якщо не від української ракети, то від російської ФСБ.

Яковина звернув увагу на те, що колаборант Сальдо записав своє звернення про смерть Стрємоусова, як з'ясувалося, ще до того, як той потрапив в аварію.

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