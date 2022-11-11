Нова Каховка теж чекає: у мережі показали, як з місцевого військкомату зняли прапор Росії

Збройні Сили продовжують звільняти населені пункти на Херсонщині, зокрема у Новій Каховці. Місцеві чекають нашу армію та знімають ворожі прапори з окупаційних органів влади.

Наша армія провела блискучу операцію зі звільнення Херсона, що є справжньою катастрофою для Путіна, його посіпак та кремлівської пропаганди. На черзі інші міста області – і Нова Каховка.

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Російську ганчірку спалили у Новій Каховці

Після окупації українських територій Росія почала чіпляти свої прапори усюди, де тільки можна. Зараз один із найголовніших символів ворога українці можуть просто зняти та спалити. Власне, така ситуація сталася в населеному пункті на Херсонщині, що чекає деокупації.

Жителі Нової Каховки зняли триколор з будівлі, де росіяни влаштували військкомат. Фото до та після можете побачити нижче.



Триколор зняли з військкомату / Фото з мережі

Окрім того, разом з цим фото опублікували відео, на якому палає ворожа ганчірка, яку окупанти називають "прапором".

На Херсонщині спалили російський прапор: дивіться відео

Де розташовується Нова Каховка: показуємо на карті

Вороже військове командування заявляло, що "перегруповуються" на лівий берег Дніпра, аби "ефективніше тримати оборону". Схоже, що це не входить у плани українців та ЗСУ. Зняття та спалення триколору в Новій Каховці яскраве тому підтвердження.

Місто розташовується на лівому березі Дніпра. До самого Херсона автомобілем їхати близько 80 кілометрів – однак в ЗСУ є всі шанси знайти коротші шляхи.

Деокупація Херсона: що каже Генштаб

Генштаб повідомляє, що нашим захисникам вдається крок за кроком звільняти захоплені раніше росіянами населені пункти на правому березі Дніпра.

Окрім того, вороги зосереджують свої зусилля на стримуванні дій ЗСУ на окремих напрямках та удосконалюють фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра, а також на півночі тимчасово окупованого Криму.

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