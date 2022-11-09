ЗСУ зайшли в Правдине: це за 27 кілометрів на захід від Херсона

Збройні Сили продовжують рішучий контрнаступ на Херсонщині та звільняють населені пункти від ворога. Наші військові уже в селі Правдиному, що недалеко від обласного центру.

Після новин про те, що український прапор замайорів над Снігурівкою, з'явилась інформація, що наші Збройні Сили уже в Правдиному. Про це повідомили ЗМІ та опублікували відео наших солдатів з місцевими.

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Успіхи ЗСУ на Херсонщині: звільнення Правдиного

Село Правдине розташоване у Білозерській селищній громаді Херсонської області. Однак воно не є маленьким – населення Правдиного становить понад 1 500 осіб. Сьогодні ці люди з усмішками та радістю вітали Збройні Сили в населеному пункті.

Українська армія з жителями Правдиного: дивіться відео з відкритих джерел

Деокупація Правдиного є свідченням того, що нашій армії скоро вдасться повністю деокупувати Херсонщину та вигнати окупантів з територій, які вони захопили від початку повномасштабного вторгнення. Від Правдиного до Херсона всього близько трьох десятків кілометрів, тому варто найближчим часом очікувати хороших новин з Півдня.

ЗСУ також деокупували Калинівське

Також з'явилась інформація, що наші військові звільнили Калинівське. Ще вдень мережею почали поширювати фото, на якому видно українського військового на фоні Калинівського мосту. Згодом солдати ЗСУ опублікували відео, де знімають російський прапор з окупаційної адміністрації селища.

Російського прапора тепер не буде в Калинівському: дивіться відео з відкритих джерел

Український прапор над Калинівським: дивіться відео зі ЗМІ

Показуємо на карті звільнені території Херсонщини

Зазначимо, що населені пункти довгий час перебували біля самої лінії фронту, однак нарешті нашим військовим вдалось повернути Правдине та Калинівське під контроль України. Окрім того, варто зауважити, що поки офіційно Генштаб не підтверджував та не спростовував інформацію про деокупацію села та селища в Херсонській області.

Де розташовані Правдине та Калинівське: карта бойових дій

Відступ загарбників з Півдня України

Схоже, що до ворожої абревіатури СВО, яка начебто розшифровувалась як "спєциальная воєнная опєрация", можна додати "ворачиваємся" і разом вийде цілісне слово "СВОрачиваємся". Саме це лінгвістичне новоутворення якнайкраще уособлює те, що роблять окупанти на Півдні нашої держави.

Однак в Офісі Президента наголосили, що все може бути не так, як здається на перший погляд. Заява про "відступ" окупантів може бути вкидом в інформаційне поле. Про це не варто забувати.