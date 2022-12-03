Келих за героїчні зусилля багатьох: в Австралії випустили джин, присвячений звільненню Херсона

Звільнення Херсона стало знаковою подією не лише для України, а й для всього світу. Тож не дивно, що це надихнуло на створення ексклюзивної та лімітованої продукції. Наприклад, джину.

Такий з'явився в Австралії. У країні, розташованій за тисячі кілометрів від України, вирішили створити своєрідну присвяту звільненню Херсона. 24 канал розповідає, у чому особливість цього джину, і чому це не просто алкогольний напій.

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Натхненний, мабуть, найсолодшими кавунами у світі

Це лімітоване видання нашого джину Sunshine & Sons Pineapple Parfait Gin було випущено на честь визволення українського міста Херсона, де, мабуть, вирощують найсолодші кавуни у світі!,

– наголошують на сайті.

Виробник зазначає, що шматочок спілого кавуна може стати ідеальним доповненням до напою. Крім того, закликає підняти келих за Херсон, а також героїчні зусилля багатьох.

Кошти підуть на металошукачі

Виготовлення цього джину – не чергова спроба зловити хайп на темі війни в Україні. Це своєрідна акція, спрямована на допомогу нашій державі. Як зазначає виробник, кожна пляшка пронумерована. А кошти від продажу напою й інші донати спрямують на закупку металошукачів. Їх відправлять в Україну, щоб розміновувати територію.

За цим посиланням можна ознайомитися з даними про збір коштів на металошукачі. Зауважимо, що станом на 2 грудня 2022 року вдалося зібрати понад 71 тисячу доларів. Крім того, до України вже надіслали кілька десятків пристроїв для пошуку вибухонебезпечних предметів.



Дизайном етикетки зайнявся художник з Одеси / Фото Sunshine & Sons

Повернімося до джину. Етикетку з українським військовим, котрий тягнеться до спілого кавуна, розробив Костянтин Дес з Одеси. Як зазначають у компанії, його робоче місце постраждало від російської ракети 10 травня. Наразі митець змушений, як і більшість українців, сидіти без світла. І пов'язано це з масованими ракетними ударами по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Коштує пляшка такого джину 99 доларів. Її об'єм 700 мілілітрів, а міцність напою – 38%. Попереднє замовлення на напій можна здійснити до 12 грудня.

Ми звернули цікаву деталь на пляшці джину. На ній виробник залишив кілька тостів. Отже:

тост за воїнів: "За вас, за нас, за Україну!";

"За вас, за нас, за Україну!"; тост за друзів: "Будьмо!".

Такі, здавалося б, незначні кроки допомагають не забувати про те, що в Україні все ще триває війна. А донати, якого б розміру вони не були, допоможуть нашу країну наближати до перемоги.

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