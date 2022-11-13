"Росіяни мали тримати оборону в районі Херсона": що зруйнувало плани окупантів

Росіяни почали готуватися до відходу з Херсонщини та виводити війська на лівий берег за кілька тижнів. Ба більше, окупанти не збиралися так легко віддавати Херсон, аби українські підрозділи просто зайшли в місто та повісили свої прапори.

Про це 24 каналу розказав експерт Defense Express Іван Киричевський. За його словами, за планами загарбників ще станом на ранок 11 листопада, вони мали перебувати у Херсоні довше і тримати оборону на його околицях. Однак, феноменальна за тупістю, як назвав її експерт, розмова Суровікіна та Шойгу про те, що Росія буде відводити війська, прискорила обвал фронту.

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Скільки окупантів вивели з правого берега напередодні звільнення

Киричевський зауважив, що кілька десятків тисяч військових не могли переправити за одну ніч. У кращому для них випадку мова може йти про 10 тисяч тих, хто дійшов до переправ на правому березі, а от скільки їх дісталися іншого боку – питання відкрите, адже жарти про херсонських раків, які наїлися досита, з'явилися не просто так.

Крім того, запроваджена у Херсоні комендантська година, яка триватиме з 17:00 до 08:00 перетворила окупантів, які залишилися, на тих, ким вони є насправді – кримінальників та бандитів зі зброєю, які тепер будуть відповідати за свої злочини згідно з Кримінальним кодексом України.

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Як пояснив експерт, питомою ознакою російської армії є те, що насамперед у ній валиться командна вертикаль. Тож коли російські командири першими почали втікати, а зараз вже знаходять перші покинуті командно-штабні машини Р149, звичайні солдати зрозуміли, що чекати немає чого.

Киричевський нагадав, що щось подібне відбувалося під час деокупації Харківщини – у Куп'янську. Були очікування, що росіяни відбиватимуться там, а вранці того дня, коли ЗСУ увійшли до міста, з'явилося повідомлення інституту вивчення війни про те, що українським військам потрібно буде ще щонайменше 3 доби, щоб доїхати туди. Однак і тут обвал трапився раніше, ніж можна було собі уявити.

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