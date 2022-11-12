Як далеко українська артилерія буде діставати окупантів на лівому березі: відповідь експерта

Збройні Сили повністю прогнали окупантів з правобережжя Херсонщини. Тепер українські військові мають змогу гатити по позиціях росіян на лівому березі зі звичайної артилерії.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан. За його словами, найімовірніше, зараз на Херсонщині розпочнеться контрбатарейна боротьба.

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Маємо дві переваги

Як наголошує Світан, армійська артилерія може гатити на відстань від 15 до 24 кілометрів за допомогою звичайних снарядів. Це дозволить діставати до 2 – 3 лінії оборони окупантів на лівому березі.

З використанням активно-реактивних снарядів відстань зростає до 40 кілометрів. Також варто пам'ятати про HIMARS, які зможуть стріляти аж на 70 – 75 кілометрів. Це дозволить знищувати штаби, військові частини, бойову техніку та логістичні ланцюжки.

Крім того, українські військові мають дві дуже важливі переваги, які дозволять знищувати ворожу артилерію.

Правий берег вищий за лівий. На певних ділянках є прям хороше підвищення. Ми, як мінімум, отримаємо фору по висоті для контрбатарейної боротьби. Також дальність "натівської" 155-міліметрової артилерії більша на 5 – 7 кілометрів, ніж радянська,

– зазначив Світан.

На його думку, окупанти можуть почати обстрілювати Херсон. Але є можливість мінімізувати ці ризики. Для цього варто подавити російське ППО в регіоні за допомогою протирадіолокаційних ракет HARM. А після цього – залучити українські бомбардувальники та безпілотники, які б також нищили ворожу артилерію.

Світан досить позитивно ставиться до такого розвитку подій. Він вважає, що на цю операцію потрібно буде близько 1 – 2 тижнів. Але, звісно, це не гарантує повного знищення ворожої артилерії окупантів. Тому ризики обстрілу Херсона все одно будуть.

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Додамо, видання The New York Times спробувало спрогнозувати, як надалі розвиватиметься війна після деокупації Херсона. Деякі аналітики вважають, що як українці, так і росіяни візьмуть оперативну паузу через погані погодні умови. Але масштабні бої відновляться вже навесні.

Утім, є й прогнози, що ЗСУ можуть готувати новий сухопутний наступ на іншому напрямку – через Запорізьку область у бік Мелітополя. У виданні наголошують, що це може стати викликом для окупантів.