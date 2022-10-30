"Максимум місяць мине до повної зачистки правого берега": Світан прокоментував прогнози Буданова

Голова української розвідки Кирило Буданов припускає, що операція зі звільнення Херсона завершиться до кінця листопада. ЗСУ поступово вибивають окупантів з населених пунктів. Але в разі збігу кількох факторів звільнити правобережжя Херсонщини можна буде максимально швидко.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, на Херсонщині обвалу фронту в окупантів не буде, адже там досить невелика його глибина – від 30 – до 50 кілометрів. Все впирається або в Дніпро, або в Каховське водосховище.

До теми Буданов має секретну суперсилу: прогнози голови розвідки справджуються з неабиякою точністю

Зараз ЗСУ використовують так звану тактику "малих кроків". Вони поступово завдають вогневе ураження по 1 – 2 лінії оборони росіян за допомогою артилерії та авіації. Військові виносять опорні пункти окупантів і поступово просуваються.

Далі йде рух. Він приведе або до поетапного знищення росіян вздовж лінії фронту. Або до виходу росіян на лівий берег, якщо вони ухвалять таке рішення. Хоч і без нього можуть побігти,

– зазначив Світан.

ЗСУ дійсно можуть швидко звільнити правобережжя Херсонщини за однієї умови

Як наголошує Світан, Україні зараз було б надзвичайно вигідно завдати повторний удар по Кримському мосту. Як тільки його повністю знищать, то в окупантів виникнуть величезні проблеми з постачанням угруповання на Херсонщині.

Важливо, що зараз на Кримському мосту перебувають кораблі з кранами, які розбирають зламані частини моста. Це практично "порохові бочки", які накачані паливом. Там можна зробити потужну "бавовну".

Після повного знищення можна займатися правим берегом. На це піде кілька тижнів. Перший – у росіян закінчиться боєкомплект. Другий піде на зачистку. Буданов у цьому сенсі правий. Максимум місяць до повної зачистки правого берега,

– наголосив Світан.

Світан прокоментував прогноз Буданова щодо звільнення Херсона: дивіться відео

Буданов спрогнозував, коли ЗСУ звільнять Херсон

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов дав інтерв'ю виданню The Drive. Там його розпитували про подальший хід війни Росії проти України. Було й питання про звільнення Херсона.

Зараз українські військові намагаються оточити місто та повністю ізолювати російські війська. На думку Буданова, операція зі звільнення Херсона, найімовірніше, триватиме до кінця листопада.